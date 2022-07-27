浙江試點大陸共同富裕示範區 台商籲主動融入互利互惠

大陸「高質量發展建設共同富裕示範區」首批試點城市的浙江，敲定六大領域、遴選出28處試點。大陸全國全國台企聯會長李政宏表示，台商要主動融入共同富裕示範區建設，實現互利互惠。

李政宏出席2022浙江·台灣周溫州專場時表示，今年溫州專場活動聯動全國台企聯優質台商資源，聚焦共同富裕示範區建設、海峽兩岸大健康產業園創建、台灣青年創業創新三大載體，開展台商台企參與高質量發展建設共同富裕示範區行動大會。

台企聯榮譽會長郭山輝指出，浙江遴選出28處試點，其中，溫州海空大港優勢明顯，親商重商氛圍濃厚，台商主動參與共同富裕示範區建設，實現合作共贏發展。

90年代到上海投資的磁磚建材廠斯米克集團創始人李慈雄表示，有意與溫州在醫療康養、文化教育等領域合作。這次專場活動還配套舉行海峽兩岸大健康產業發展論壇主場活動、10場兩岸經貿和青年交流活動、10場市縣聯動交流活動等。