阿里巴巴在香港上市 將可吸大陸資金至少160億美元

策略師分析，中國大陸電商巨頭阿里巴巴通過轉向在香港主要上市，可能會吸引至少160億美元的中國大陸資金，對阿里股價不啻是一場及時雨。

據彭博社報導，主要上市的地位將為阿里巴巴能夠納入滬深港通鋪平了道路，從而允許新資金的湧入。根據高盛的數據，大陸投資者持有滬深港通中的公司約7%的股份，這表明未來幾年將有160億美元流入阿里巴巴。投資研究機構Sanford C. Bernstein的估計則為210億美元。

據報導，對於阿里巴巴來說，這樣的希望來得正是時候，其股價仍較2020年10月的峰值低了60%以上。從目前第二上市的地位提升，將有助於該公司減少對美國投資者的依賴；由於華盛頓和北京之間針對檢查底稿上一直存在分歧，此舉也可應對未來可能從美國的退市。

高盛包括Kinger Lau在內的策略師星期三（27日）在一份報告中寫道，它為香港的上市公司開闢了一個有效的投資組合流動渠道，可擴大其投資者基礎並善用深厚的在岸股票流動性池。

大陸的基金往往是逆勢投資者，縱使外資拋售，他們仍會買進中國大陸科技巨頭的股票。根據彭博彙編截至5月底的數據顯示，自2021年2月科技股跌勢加深以來，騰訊一直是它們通過滬深港通購買最多的香港上市股票，美團和小米也名列前茅。

何琦也說：「能夠用人民幣購買阿里巴巴的股票，對它的估值是有利的......我認為估值從當前水平上漲50%是合理的。」