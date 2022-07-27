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上海公示今年首批「專精特新」企業名單 鼎捷軟件入列

聯合報／ 特派記者林宸誼／上海即時報導
上海市經信委在官網公告，2022年度上海市「專精特新」企業名單公示，總共有510家企業，其中超過20家積體電路產業相關企業上榜，而台資企業「鼎捷軟件」也在名單中。官網截圖
上海市經信委在官網公告，2022年度上海市「專精特新」企業名單公示，總共有510家企業，其中超過20家積體電路產業相關企業上榜，而台資企業「鼎捷軟件」也在名單中。官網截圖

上海市經信委在官網公告，2022年度上海市「專精特新」企業名單公示，總共有510家企業，其中超過20家積體電路產業相關企業上榜，而台資企業「鼎捷軟件」也在名單中。

公告表示，公示日期為2022年7月25日至7月29日。

名單中，積體電路產業的相關企業有超20家，包括盛美半導體、景略半導體、通途半導體、恆玄科技、勵馳半導體、申矽凌微電子、利揚創芯片測試、矽杰微電子等，主要分布在閔行區、嘉定區、奉賢區、松江區等區域。

根據大陸工信部的定義，專精特新小巨人企業，是專注於細分市場、創新能力強、市場占有率高、掌握關鍵核心技術、品質效益優的排頭兵企業。

上海仍是長三角地區專精特新第一城，在大陸工信部共三批重點「小巨人」企業名單中，上海共有123家企業入選，僅次於北京

而先前工信部公示的共4,762家專精特新「小巨人」企業名單中，上海也以262家企業位列第2，數量上僅少於第一名北京2家。

解放日報旗下新媒體「上觀新聞」報導，自2011年起，上海在全大陸內率先實施「專精特新」中小企業培育工程，先後公布「關於加快促進『專精特新』中小企業創新驅動、轉型發展的意見」「上海市發展『專精特新』中小企業三年行動計劃（2015-2017）」等配套文件。

另外，為促進「專、精、特、新」中小企業培育工作，上海浦東新區、嘉定、奉獻、松江等多個區域也公布相應的扶持資助政策，以支持中小企業向「專、精、特、新」方向發展。

去年7月，上海發布「上海市先進製造業發展『十四五』規劃」指出，集成（積體）電路方面，到2025年，基本建成具備自主發展能力、具有全球影響力的集成電路創新高地；培育「專精特新」企業方面，到2025年，滾動培育「專精特新」企業5,000家左右，其中專精特新「小巨人」企業300家左右，製造業單項冠軍企業30家左右。

鼎捷軟件位在上海、台北、台中的大樓外觀。鼎捷軟件官網
鼎捷軟件位在上海、台北、台中的大樓外觀。鼎捷軟件官網

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