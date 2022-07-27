快訊

每戶罰20萬！老舊公寓強制設管委會 北市1200棟還沒有

余正煌聲明強調未抄襲 林智堅競辦回應了

能源結構轉型 大陸煤炭占比七年降1成「史上最快」

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸近年來煤炭在能源的占比下降近一成，是歷史下降最快。圖為2021年底的國投北疆發電廠，該座燃煤火力發電廠，是天津市重要電力供應來源。（新華社）
大陸近年來煤炭在能源的占比下降近一成，是歷史下降最快。圖為2021年底的國投北疆發電廠，該座燃煤火力發電廠，是天津市重要電力供應來源。（新華社）

中國大陸的能源消耗結構，是關能源安全、碳排放與環保問題等層面，影響甚鉅。大陸國家能源局最新發布數據顯示，2014年迄今，煤炭消費比重獲得歷史上下降最快的幅度，清潔能源也成長到了四分之一的占比。

據大陸央視新聞報導，大陸國務院新聞辦27日舉行的記者會上，大陸國家能源局局長章建華說明目前能源結構等情況，他指出，2014年以來，中國大陸單位GDP能耗累計降低20%，以年均2.9%的能源消費增長支撐了6.2%的國民經濟增長。

此外，能源消費結構顯著優化。2014年與2021年相較，煤炭消費比重從65.8%下降到56%，年均下降1.4%，是歷史上下降最快的時期；清潔能源（天然氣、水電、核電、新能源）占比從16.9%上升到25.5%，囊括能源消費增量的60%以上。全大陸超低排放煤電機組超過10億千瓦，北方地區清潔取暖率達到73.6%，替代散煤1.5億噸以上。

同時，中國大陸已建成全球最大的充換電網路，累計建成充電設施391.8萬台。還建成2,636萬千瓦光伏扶貧工程，惠及6萬個貧困村、415萬貧困戶。

就整體而言，章建華表示，大陸能源自主保障能力穩步提升，自主保障能力保持在80％以上。全口徑發電裝機容量超過24億千瓦，人均電力裝機容量由2014年的1千瓦增長至1.7千瓦，人均用電量從4,000千瓦時增長至近6,000千瓦時，超過英國、義大利，接近德國、法國等國家。

義大利 國務院

延伸閱讀

山村裡瘸腿「二舅」的故事 激勵上千萬大陸民眾

起飛重量最大 陸製「力箭一號」火箭搭載6枚衛星首飛

罕見大陸監聽船「天璣星」現蹤綠島 專家：海底熱鬧

大陸新增染疫79+525例 武漢江夏臨時性管制三天

相關新聞

中國下半年經濟復甦3大風險：疫情、房地產、失業率

第一財經研究院發布「2022中國宏觀經濟半年報」，直指中國下半年經濟仍面對多重挑戰，以及COVID-19疫情、房地產市場...

第五屆進博會 簽約參展企業回頭率近90%

中國國際進口博覽副局長孫成海27日表示，努力克服疫情等風險和不確定性帶來的不利影響，第五屆進博會企業展將維持食品及農產品...

救爛尾樓 河南鄭州4種模式包含「政府平台公司接收」

大陸爛尾樓停貸潮日前呈星火燎原之勢，重災區河南省會鄭州，則與房地產企業召開會議，提到四種紓困模式，其中包含「政府平台公司...

能源結構轉型 大陸煤炭占比七年降1成「史上最快」

中國大陸的能源消耗結構，是關能源安全、碳排放與環保問題等層面，影響甚鉅。大陸國家能源局最新發布數據顯示，2014年迄今，...

陸女穿「馬面裙」進DIOR門市拍片遭制止 品牌尚未表態

大陸近日爆發針對法國奢侈品牌迪奧（Dior）新款裙子採用傳統漢族馬面裙結構卻又標榜「原創」的爭議，繼23日數十名留學生到...

國際美妝品牌折戟 Maybelline將關閉中國線下門市

新冠疫情爆發後，又一家國際品牌收縮在中國市場的布局。據陸媒報導，美妝品牌「媚比琳」（Maybelline）將陸續關閉所有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。