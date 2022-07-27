能源結構轉型 大陸煤炭占比七年降1成「史上最快」

中國大陸的能源消耗結構，是關能源安全、碳排放與環保問題等層面，影響甚鉅。大陸國家能源局最新發布數據顯示，2014年迄今，煤炭消費比重獲得歷史上下降最快的幅度，清潔能源也成長到了四分之一的占比。

據大陸央視新聞報導，大陸國務院新聞辦27日舉行的記者會上，大陸國家能源局局長章建華說明目前能源結構等情況，他指出，2014年以來，中國大陸單位GDP能耗累計降低20%，以年均2.9%的能源消費增長支撐了6.2%的國民經濟增長。

此外，能源消費結構顯著優化。2014年與2021年相較，煤炭消費比重從65.8%下降到56%，年均下降1.4%，是歷史上下降最快的時期；清潔能源（天然氣、水電、核電、新能源）占比從16.9%上升到25.5%，囊括能源消費增量的60%以上。全大陸超低排放煤電機組超過10億千瓦，北方地區清潔取暖率達到73.6%，替代散煤1.5億噸以上。

同時，中國大陸已建成全球最大的充換電網路，累計建成充電設施391.8萬台。還建成2,636萬千瓦光伏扶貧工程，惠及6萬個貧困村、415萬貧困戶。

就整體而言，章建華表示，大陸能源自主保障能力穩步提升，自主保障能力保持在80％以上。全口徑發電裝機容量超過24億千瓦，人均電力裝機容量由2014年的1千瓦增長至1.7千瓦，人均用電量從4,000千瓦時增長至近6,000千瓦時，超過英國、義大利，接近德國、法國等國家。