第五屆進博會 簽約參展企業回頭率近90%

中國國際進口博覽副局長孫成海27日表示，努力克服疫情等風險和不確定性帶來的不利影響，第五屆進博會企業展將維持食品及農產品、汽車等六大展區設置，目前簽約面積約占規劃面積的85%。在簽約參展企業中，世界500強和行業龍頭企業達270多家，回頭率近90%。

第五屆進博會將於今年11月5日至10日在上海國家會展中心舉行。孫成海在第五屆進博會開幕倒計時100天記者會上指出，其中像是力拓、必和必拓、蒂森克虜伯、吉利德等世界500強首次參展。挪威、比利時等國多家組展機構首次加入進博合作網，組織當地中小企業集中參展。RCEP各成員國均有企業計畫參展。

第五屆進博會將由企業商業展、虹橋國際經濟論壇、國家綜合展、專業配套活動和人文交流活動等組成，目前各項籌備工作正按計劃穩步推進、進展順利。

孫成海還提到，在各省區市交易團及國資委、衛健委交易團為主體的基礎上，增設行業交易團，與合作夥伴開展多管道精准招商，織密織牢合作網。

受疫情反覆，邊境管制嚴格，影響參展商與採購商參加的意願，前三屆的意向成交數額依次是首屆的578.3億美元、第二屆711.3億美元、第三屆726.2億美元，以及第四屆707.7億美元。

共有35家台灣地區企業參加第四屆進博會。大陸國台辦與商務部本月21日還為在大陸台資企業和兩岸商業協會舉辦「支持台企發展深化兩岸融合」政策宣介會暨第五屆進博會線上推介活動，上海、江蘇、浙江等省市商務主管部門和台辦設分會場，上海市台協邀請25位台商台企代表在上海分會場、50位台商線上參會。