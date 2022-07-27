聽新聞
test
0:00 / 0:00
國際美妝品牌折戟 Maybelline將關閉中國線下門市
新冠疫情爆發後，又一家國際品牌收縮在中國市場的布局。據陸媒報導，美妝品牌「媚比琳」（Maybelline）將陸續關閉所有大陸的線下門市，公司方也對此證實，未來線下銷售將僅保留屈臣氏專櫃，其餘銷售管道均轉移到線上。
據陸媒藍鯨財經報導，隸屬於於歐萊雅集團的彩妝品牌媚比琳，正在逐步關閉大陸的所有線下門市。該公司客服回應坦言，品牌的線下專櫃將陸續關閉，建議消費者可到屈臣氏購買，但種類沒那麼齊全。
媚比琳紐約官方團隊也回應界面新聞指出，為順應市場和消費者需求的變化，媚比琳自2020年起，逐步對傳統線下通路進行戰略轉型，以實現線上線下交融互動的體驗店。
媚比琳成立至今已有105年歷史，1995年登入中國大陸市場後，次年就被歐萊雅收購，當時由於中國大陸彩妝品牌較少，媚比琳的大眾品牌定位，迅速成為大陸最暢銷的彩妝品牌之一。
據美國WRI調查公司數據顯示，2011年，媚比琳在中國大陸市佔率高達15.71%，百貨專櫃貢獻了超過6成的銷售額，但隨著本土品牌崛起、電商通路普及，加上疫情衝擊，媚比琳逐漸收縮線下通路。
2018年5月，陸網就曾傳出媚比琳大量撤出中國大陸的量販店、大賣場通路，2020年起則開始從百貨公司撤櫃。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言