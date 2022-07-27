阿里巴巴在港主要上市 納入滬港通和降監管風險

阿里巴巴集團公告，申請在香港聯合交易所主板主要上市。分析指出，這個舉動可使阿里巴巴有資格納入滬港通計畫，擴大中國投資者准入，降低在美退市和審計監管風險。

阿里巴巴官網26日公告，申請在香港聯合交易所主板主要上市，流程預期於今年底前完成，其後阿里巴巴將成為以美國存託股份於紐約證券交易所，以及以普通股於香港聯交所雙重主要上市的公司。

外媒分析，阿里巴巴規劃在香港主要上市，將允許中國投資者挹注資金，倘若因為中美審計監管問題導致其在美退市，這項策略將能提供風險緩衝。

紐約時報27日報導指出，中國大型科技公司過去兩年受到官方廣泛監管打擊，在美上市中企則是面臨中美審計披露意見分歧等問題，恐面臨退市危機。對於阿里巴巴來說，在港主要上市安排為公司提供了抵禦這類風險的安全網。

報導提到，阿里巴巴於2014年在紐交所上市，進行了全球規模最大的首次公開募股；自2020年以來，由於中國監管機構的打擊，以及嚴苛COVID-19防疫措施影響消費，阿里巴巴股價已下跌一半以上。阿里巴巴雙重上市是一個重大轉變。

南華早報（SCMP）26日報導，阿里巴巴在港地位提升至一級上市將使該公司有資格被納入香港滬深交易所的滬港通計畫。根據為期8年的跨境投資計畫，中國投資者可以交易香港上市股票，海外資金可以透過香港涉足中國A股。

安信國際證券（香港）研究主管Ernie Hon認為，阿里巴巴的舉動可能會刺激更多在美上市中企在離其本土更近的地方上市，其公司價值較能獲得亞洲投資者的青睞。

在港主要上市之前，阿里巴巴的估值在2020年底達到峰值以來已損失近2/3，部分原因是政府採取了遏制其擴張的監管行動，包括去年創紀錄的27億美元（約新台幣809億元）的反壟斷罰款和最後一刻暫停其金融科技部門螞蟻集團的大型首次公開募股。