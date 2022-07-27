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直線下滑 大陸上半年工業企業利潤增幅陡降至1.0%
大陸國家統計局27日公布，1至6月，大陸全國規模以上工業企業實現利潤總額人民幣4兆2,702.2億元，年比增長1.0%。其中，國有控股企業實現利潤總額增長10.2%，股份制企業增長6.7%，私營企業實現利潤總額則下降3.3%，外商及港澳台商投資企業實現利潤總額更大幅衰退13.9%。
規模以上工業企業是指年主營業務收入在人民幣2,000萬元以上的工業企業。過去一年來，大陸全國規模以上工業企業利潤總額年增率呈現明顯下滑走勢。
不過，大陸國家統計局工業司高級統計師朱虹稱，6月，企業利潤恢復加快，當月利潤由降轉增，行業結構有所改善。
朱虹表示，今年第2季，受部分地區疫情多發散發影響，工業企業效益承壓明顯，4月工業企業利潤由增轉降且降幅較大。隨著疫情得到有效控制，5月工業企業利潤降幅略有收窄，6月，產業鏈供應鏈進一步恢復，工業企業效益明顯改善，全國規模以上工業企業利潤年比增長0.8%，由連續兩個月下降轉為正增長，利潤增速較上月回升7.3個百分點，呈加速恢復態勢。
朱虹指出，總體看，大陸工業企業利潤恢復加快，利潤行業結構出現積極變化。但也要看到，外部環境更趨複雜嚴峻，工業企業利潤增速仍處低位，企業成本持續上升，企業虧損面仍然較大，部分企業生產經營仍面臨較多困難。
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