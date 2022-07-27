陸放寬融資 助文化旅遊業

根據中國人民銀行消息，人民銀行、文化和旅遊部聯合印發通知，金融管理部門、文化和旅遊行政部門、金融機構各方合力，促進文化和旅遊行業恢復發展。

新華社報導，人民銀行、文化和旅遊部聯合印發的《關於金融支持文化和旅遊行業恢復發展的通知》強調，要切實改善對文化和旅遊企業的金融服務，穩定從業人員隊伍，促進文化和旅遊行業盡快恢復發展。

通知提出，繼續加大對文化和旅遊行業的金融支持力度。運用再貸款、再貼現等貨幣政策工具，引導銀行業金融機構改善和加強對文化和旅遊企業的信貸服務。鼓勵各級文化和旅遊行政部門加大對受疫情影響的企業提供貼息支持，發揮政府性融資擔保體系在降低文化和旅遊企業融資成本中的作用。

通知要求，各級文化和旅遊行政部門要發揮行業主管部門的優勢，制定受疫情影響暫遇困難企業名單。人民銀行及其分支機構會同各級文化和旅遊行政部門，組織銀行業金融機構了解企業融資需求，與名單中的企業對接。銀行業金融機構要積極支持文化和旅遊企業抵禦疫情影響，通過創新產品等多種方式，完善對文化和旅遊企業的信貸供給體系。

通知還提出，要進一步拓寬文化和旅遊企業的融資管道，加大對符合條件的文化和旅遊企業發行債券的支持力度。探索建立文化和旅遊企業資產及產品評估體系，支持盤活文化和旅遊企業資產。鼓勵採取多種措施穩定文化和旅遊行業從業人員隊伍，改善對文化和旅遊行業從業人員的徵信服務。