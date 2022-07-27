浙上半年生產總值 同比增2.5%

25日，浙江官方在杭州舉行2022年上半年浙江經濟運行情況記者會。上半年浙江全省生產總值3兆6222億元（人民幣，下同），按可比價格計算，同比增長2.5%。其中，該省數位經濟核心產業、戰略性新興產業同比分別增長14.3%、11.7%，增速均高於全部規模以上工業。

中新社報導，浙江省統計局總統計師王美福介紹，今年以來浙江落實各項宏觀政策和助企紓困穩住經濟大盤一攬子舉措，積極應對各項困難，經濟運行逐步回歸穩進提質軌道，二季度實現正增長，呈現觸底回升態勢。

數據顯示，上半年浙江省生產總值3兆6222億元，按可比價格計算，同比增長2.5%，其中第一產業增加值955億元，增長3.4%；第二產業增加值1兆5522億元，增長3.7%；第三產業增加值1兆9746億元，增長1.5%。

在工業方面，上半年該省規模以上工業增加值同比增長5.5%，規模以上工業銷售產值增長11.1%。其中民營企業增加值增長6.1%，增加值占比70.2%。此外，數位經濟核心產業、戰略性新興產業、高科技產業、裝備製造業同比分別增長14.3%、11.7%、6.7%和6.3%，增速均高於全部規模以上工業。

居民收入方面，上半年浙江全體居民人均可支配收入32443元，同比名義增長4.7%，扣除價格因素同比實際增長2.6%。城鎮、農村居民人均可支配收入分別為37749元和21639元，名義增長4.0%和6.3%，實際增長1.9%和4.5%。