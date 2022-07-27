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全球徵才 上海釋5157博士後職缺

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
上海發布五千餘個博士後職位，加大引進外籍博士後力度。圖為上海一場校園徵才會現場。（新華社）
上海發布五千餘個博士後職位，加大引進外籍博士後力度。圖為上海一場校園徵才會現場。（新華社）

上海25日面向全球發布5157個博士後職位，職位薪資最高70萬元（人民幣，下同），大多集中在25萬元至35萬元之間，中位數為30萬元，約新台幣130萬元。

中新社報導，另有約30%的職位提供自有公寓，超過50%的職位提供住房補貼。

此次共有123家企事業單位的259家博士後站點發布博士後職位，匯集浦江實驗室、中國科學院上海技術物理研究所、上海交通大學、復旦大學、中國商飛等一大批大陸頂尖科研機構、雙一流大學和全球主要企業。

發布職位呈現全球化、平台大、團隊強的特點。其中，面向在美國、英國、德國擁有博士學位的人才，分別投放3228、2887、1416個職位需求，不限應聘人員國籍；來自國家級和市級重大平台、重點任務、重要項目的職位需求約占總數的90%；35位院士領銜、眾多業界知名大咖坐鎮合作導師，共築科研團隊。

生物醫藥、新材料、化工、積體電路、人工智能等領域，及臨床醫學、生物學、材料科學與工程、化學、物理學、電子科學與技術、計算機科學與技術等學科，需求量較大。

上海是中國大陸博士後制度的首批實踐地。上海博士後站點已覆蓋所有在滬高端智庫、國家科技資源共享平台、雙一流大學，及一大批在滬重點實驗室、中科院法人單位、國家級企業技術中心、國家工程技術研究中心、新序列國家工程研究中心、國家單項冠軍企業、專精特新小巨人企業、上海百強企業等具有國際國內領先水平的高端科研平台。

截至2022年6月底，上海市在站博士後7305人，其中外籍、港澳台和具有海外留學經歷的占24%。自大陸博士後制度實施37年來，上海共培養博士後研究人員3萬餘名，有10名當選為兩院院士。

值得注意的是，2022年起，上海將加大對外籍博士後的引進培養力度，每年資助外籍「超級博士後」不少於50人。

上海 院士

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