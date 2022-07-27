環球度假區夯 北京副中心 再掀經營熱潮

今年上半年，北京城市副中心（下稱副中心）抓住環球主題公園外溢效應，推動文旅商融合發展，文體娛樂業成為亮眼的新增長點。北京將支持環球影城緊抓暑期檔再掀經營熱潮，推進環球度假區後續建設。

中新社報導，根據北京城市副中心2022年上半年經濟運行情況記者會消息，北京城市副中心管委會相關負責人指出，今年上半年，副中心地區生產總值實現568.7億元（人民幣，下同），不變價增長4.1%。從經濟增長的拉動因素看，優勢行業和新興領域支撐明顯。在北京環球主題公園的帶動下，文體娛樂業成為亮眼的新增長點。

今年上半年，副中心助力環球主題公園開展「環球中國年」等活動，緊抓環球主題公園外溢效應，加快「首店經濟」布局，推動文旅商融合發展；初步打造形成三條環球影城周邊的特色餐飲街，城市大道申報國家級夜間文化和旅遊消費集聚區進入公示階段。

此外，副中心推進交通、市政、水務等基礎設施和重要文化、教育、醫療衛生等民生保障項目的建設，為推動副中心框架基本成型打下基礎。

文化設施方面，包括劇院、圖書館、博物館在內，副中心三大文化設施及共享配套工程均已實現外檐亮相，預計在今年年底前能够完成建設工程的施工，進入佈展階段，2023年內將擇期對公眾開放。

在京杭大運河旅遊航線建設方面，2021年甘棠船閘和榆林莊船閘已經建成投用，今年重點在推進京畿水上門戶楊窪船閘的建設，確保工程按計畫竣工通航，真正實現了大運河京冀上下游航道的互聯互通。

今年下半年，北京城市副中心將支持環球影城緊抓暑期檔再掀經營熱潮，推進環球度假區後續建設，有序對接新型體驗式、沉浸式、個性化商業資源。辦好北京（國際）運河文化節，舉辦系列惠民文化活動。