加速建設統一大市場 司法助力30條

大陸最高人民法院25日發布關於為加快建設「全國統一大市場」提供司法服務和保障的意見。意見共30條，從加強市場主體統一平等保護、助力打造統一的要素和資源市場、依法維護統一的市場交易規則、助力推進商品和服務市場高水平統一、切實維護統一的市場競爭秩序等方面明確人民法院相關工作舉措。

新華社報導，根據意見，人民法院要助力實行統一的市場准入。依法審理涉市場准入行政案件，支持分級分類推進行政審批制度改革，遏制不當干預經濟活動特別是濫用行政權力排除、限制競爭行為。加強市場准入負面清單、涉企優惠政策目錄清單等行政規範性文件的附帶審查，推動行政機關及時清理廢除含有地方保護、市場分割、指定交易等妨礙統一市場和公平競爭規範性文件，破除保護和區域壁壘。

意見提出，依法平等保護中外當事人合法權益。研究制定法律查明和國際條約、國際慣例適用等司法解釋，準確適用域外法律和國際條約、國際慣例。優化涉外民商事糾紛訴訟管轄機制，研究制定第一審涉外民商事案件管轄司法解釋。

在依法保護勞動者權益方面，意見提出，妥善審理平等就業權糾紛等案件，推動消除戶籍、地域、身分、性別等就業歧視，促進勞動力、人才跨地區順暢流動。研究發布涉新業態民事糾紛司法解釋，加強新業態從業人員勞動權益保障。

在支持提升消費服務質量方面，意見提出，完善網路消費、服務消費等消費案件審理規則，服務保障消費升級和消費新模式新業態發展。優化消費糾紛案件審理機制，探索建立消費者權益保護集體訴訟制度。

為依法打擊壟斷和不正當競爭，意見提出，加強對平台企業壟斷司法規制，及時制止利用數據、算法、技術手段等方式排除、限制競爭行為，嚴懲強制「二選一」、大數據殺熟、低價傾銷、強制搭售等破壞公平競爭、擾亂市場秩序行為，防止平台壟斷和資本無序擴張。