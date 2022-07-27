消博會海口開幕 全球600新品首發

由大陸商務部和海南省政府共同主辦，以「共享開放機遇，共創美好生活」為主題的第二屆中國國際消費品博覽會（簡稱第二屆消博會）25日在海口開幕。

中新社報導，第二屆消博會會期從7月25日至7月30日，展覽總面積10萬平方公尺，其中國際展區8萬平方公尺，國內外參展品牌超過2800個，來自61個國家和地區，將有600多個全球新品首發首秀。

大陸政協副主席梁振英在演講中指出，當前世界百年變局和新冠疫情因素重疊，給全球消費復甦帶來一些制約，但中國大陸消費規模不斷擴大，消費結構持續升級的總體態勢沒有改變，持續發展和擴大開放將繼續為世界經濟發展注入強大動力。

海南省委書記沈曉明表示，打造國際旅遊消費中心是海南自貿港建設重要支撐，消博會作為大陸四大國家級展會之一，是海南國際旅遊消費中心建設的突出亮點，將為全球消費精品企業搭建展示窗口和交流平台，實現在海南自貿港買全球、賣全球。

大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文表示，本屆消博會參展國家和地區中，超過半數是大陸主要貿易夥伴。大陸將繼續加強與各國經貿合作，高水平實施《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）。以實際行動堅定支持貿易自由化便利化，支持多邊主義，反對單邊主義和貿易保護主義，維護全球產業鏈、供應鏈的穩定。

法國擔任第二屆消博會主賓國，法國總統馬克宏視訊談話表示，本屆消博會法國攜200多個品牌參展，這體現了法中貿易的生機勃勃，體現了雙方在農產品、健康保健品、電子產品、奢侈品行業的深入合作。

泰國總理巴育表示，RCEP於今年年初正式生效，本屆消博會舉辦正當其時，將加強地區商品服務供應鏈，促進中國與地區國家之間的貿易和投資。

聯合國國際貿易中心執行主任帕梅拉認為，中國大陸龐大的市場為全球企業提供巨大機會，其中不僅要有大公司參與，還要實現包容性發展，讓中小型企業獲益。

世界貿易組織副總幹事張向晨說，過去兩年全球經濟因疫情重創，地緣政治也使全球在供應鏈、糧食安全等方面遭遇影響，大陸舉辦消博會將對拉動消費促進貿易和提升經濟產生積極影響。

香港行政長官李家超說，消博會是大陸首個以消費精品為主題的國家級展會，為香港企業提供了開拓大陸市場的良機。香港特區政府將繼續發揮一國兩制的獨特優勢，推動香港融入發展大局，全面提升香港的競爭力。