陸政協主席汪洋：統一有好處、台獨是絕路、外人靠不住

中共當局26日在北京人民大會堂舉辦「『九二共識』30周年座談會」，大陸全國政協主席汪洋在會上指出，「統一有好處、台獨是絕路、外人靠不住」，並指九二共識就是「求一個中國之大同，存兩岸分歧之小異」，也是「努力謀求國家統一的共識」，只要堅持九二共識，贊成一中原則，兩岸關係就能改善和發展。

「『九二共識』30周年座談會」26日下午舉行，陸方安排海協會長張志軍、海協會副會長孫亞夫、大陸全國台聯會長黃志賢、大陸全國台灣研究會執行副會長王升、海貿會會長高燕、國台辦主任劉結一依序發言，最後由汪洋發表談話。

汪洋首先指出，召開座談會是要回顧和闡釋九二共識的歷史經緯和重要意義，鞏固兩岸關係和平發展的思想基礎，並強調九二共識是「海峽兩岸均堅持一個中國原則」的共識，雖各自以口頭方式表述，但過程和內容均有明確的文件和文字記述，任何人、任何事都否定不了，也正是有此基礎，才能開啟兩岸協商談判，開啟經濟、文化、社會等各領域交流的局面。

汪洋說，三十年的實踐啟示我們，兩岸中國人完全有能力、有智慧解決好自己的問題，兩岸同胞是血濃於水的一家人，家人之間有些分歧是正常的，但沒有解不開的心結，只要想著大家庭的前途命運，其他事情都可以商量著辦，都可以找到求同存異、趨同化異的辦法。

所謂求同存異，汪洋說，九二共識就是求一個中國之大同，存兩岸分歧之小異。他強調九二共識之所以重要，在於明確兩岸關係根本性質，兩岸不是「國與國關係」，也非「一中一台」，雖兩岸迄今尚未統一，但「兩岸同屬一個國家，台灣是中國的一部分，這一歷史事實和法理基礎從未改變也不可能改變」。

汪洋強調，堅持九二共識，贊成一個中國原則，兩岸關係就能改善和發展。他認為，九二共識乘載兩岸同胞對和平發展、交流合作的期盼，是民心所向、大勢所趨，任何歪曲九二共識的言行，都是對歷史的褻瀆和對民意的悖逆，是注定失敗的。

對於統一，汪洋說，九二共識是努力謀求國家統一的共識，「祖國必須統一，也必然統一」，大陸願以最大誠意、盡最大努力，爭取和平統一的前景，在一個中國原則的基礎上，和台灣各黨派、團體、人士就兩岸政治問題、推進統一展開對話和民主協商，就兩岸關係和平發展推動制度性安排、探索一國兩制的制度性方案。

汪洋也抨擊，台獨分裂勢力是「祖國統一」的最大阻礙，民進黨當局挑戰一中，拒不承認九二共識，妄稱兩岸互不隸屬，操弄去中國化，還有一些國家縱容鼓動台獨分裂勢力挑釁，這麼做只是為一己之私，絕非為台灣人民的利益，只會給台灣同胞帶來深重的災禍。

他重申，大陸不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，針對的是外部勢力干涉和及少數台獨分裂分子及其活動，絕非針對台灣同胞。汪洋表示，奉勸台灣當局、有關國家不要誤判情勢，低估中國人民維護主權領土完整的堅定意志和強大決心，廣大台灣同胞要深刻認識，「統一有好處、台獨是絕路、外人靠不住」。