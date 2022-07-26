陸外交部：台灣沒有所謂總統 漢光演習抗陸是螳臂擋車

台灣最近舉行「漢光演習」，大陸外交部今天（26日）在例行記者會上有外國媒體問及此事，提問內容並稱蔡英文總統。大陸外交部發言人趙立堅回應稱，台灣沒有所謂總統，並稱台灣在軍事上對抗中國大陸是螳臂擋車。

中美近來因美國眾議長波洛西可能訪台，出現緊張態勢，台灣近期又在進行「漢光演習」，有外媒記者今天下午在例行記者會上提問台灣相關軍事問題。趙立堅在回應時先修理提問的記者表示：「首先我要告訴你，台灣沒有所謂『總統』，請注意你的措辭」。

趙立堅接著說：「我們要正告號台灣當局， 走台獨的路是死路一條，妄想在軍事上對抗中國大陸是螳臂擋車，最終必將失敗」！

大陸外交部發言人歷來對外媒提及台灣總統與副總統職稱時，都不忘順帶糾正一下提問的記者，「台灣是中國的一部分，沒有什麼總統（副總統）」。