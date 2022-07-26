代工聯發科 英特爾被曝需滿足附加條件

電子時報報導，據業內消息人士透露，英特爾和聯發科昨（25）日宣佈建立戰略合作夥伴關系，附加條件是英特爾需引進自身的Wi-Fi 6芯片技術，以增強聯發科在該領域的業務。

消息人士稱，雙方合作的條件之一是英特爾須加入IC設計公司瑞昱，引入英特爾PC處理器的Wi-Fi 6芯片技術，並與瑞昱合作開發其他芯片源。

消息人士稱，英特爾還削減了其代工廠的報價，以確保拿下聯發科的訂單。聯發科將使用英特爾16納米製程工藝技術來製造其邊緣設備芯片。

目前聯發科技的訂單合作主要在台積電、聯電。消息人士稱，聯發科曏台積電下達了7nm和7nm以下的芯片訂單，與聯電簽訂了28nm芯片訂單。消息人士指出，聯發科給與英特爾的訂單可能不如與其他代工合作夥伴的訂單那麽可觀，但這對英特爾的代工業務來說是重要的一步。

行業觀察機搆TechInsights 的芯片經濟學家丹·哈奇森 (Dan Hutcheson) 對於英特爾拿下聯發科的訂單表示，業界對英特爾是否能夠完成代工業務存有疑慮，但與聯發科的交易表明它走在正確的道路上，另外，這也代表著英特爾的投資正在獲得回報。

據悉，英特爾代工服務（IFS）於2021年3月對外宣佈，IFS與其他代工產品有所區別，它將結合先進的工藝技術和封裝，面曏美國和歐洲交付承諾的產能，並支持x86內核、ARM和RISC－V生態系統IP的生產。