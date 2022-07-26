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救樓市 中房協據報今杭州辦房產紓困協商洽談會

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中國房地產業協會傳今日在杭州舉辦房地產紓困協商洽談會。(路透社資料圖片)
中國房地產業協會傳今日在杭州舉辦房地產紓困協商洽談會。(路透社資料圖片)

大陸「爛尾樓」集體爆發，引發金融系統性危機。中國房地產協會牽頭在26日至27日於杭州舉辦閉門商洽會，邀請多家金融機和房企出席，就問兼併重組、解決項目困難等展開對接交流。

據中房協此前發布的公告稱，該個「房地產紓困項目與金融機構對接商洽會」會先介紹金融機構紓困方案、省房協紓困工作、項目紓困稅務問題、房企轉型等，再由紓困項目方與有意兼併重組合作項目的品牌企業、金融機構進行對接單獨洽商。媒體消息，參與商洽會的包括信達、中金、浙商銀行等金融機構。

但該商洽會不對媒體開放，也不會對外透露參與對接企業及項目。

據報，會議議題包括金融機構紓困路徑及方案分析、房地產行業信心及趨勢變化、行業良性循環與轉型，以及特殊機會投資合作等。中國房地產業協會副會長將會發言致詞。

財經資訊平台REDD昨日報導，中國大陸國務院已批准在中央層面設立一個最多3000億元人民幣的房地產基金，向部分選定的房企提供資金解困，或用以收購「爛尾樓」。

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