大陸中石化7月減少從俄羅斯購買石油

路透社引述貿易消息人士稱，大陸中國石化在7月減少了對俄羅斯ESPO原油的採購，因包括印度在內的其他買家願意支付更高的價格。

據報導，亞洲最大煉油商中石化減少從俄羅斯購買石油，表明其先前的購買是出於經濟、而非政治考慮。

中國和印度的石油公司在5月和6月增加從俄羅斯進口石油，儘管西方因烏克蘭衝突而對俄羅斯實施制裁，擾亂了全球石油貿易。

四名參與市場且不願透露姓名的消息人士向路透社說，中石化通過旗下貿易子公司聯合石化向俄羅斯出口商提出較低出價後，預計將在7月減少提貨量。俄羅斯出口商隨後將原油賣給出價較高的貿易公司和其他中國客戶。

根據貿易商和油輪追蹤公司Vortexa Analytics的數據，中石化過去兩個月一直是ESPO原油的最大買家，大約搶購了2000萬桶。

消息人士稱，按離岸價格（FOB）計，中石化7月報價較中東指標迪拜原油每桶貼水約20美元（下同），與5月和6月支付的價格相似，而7月交易是以每桶貼水8至13美元的價格達成的。

「中石化的提貨量可能會非常小，因為他們的報價對俄羅斯人來說太低了」，其中一位消息人士、也是在中國的一位貿易主管這樣說。

俄羅斯連續在5月、6月兩度成為中國最大月度原油進口來源國，且該國的原油進口月度均價顯著低於沙烏地阿拉伯。

據財新網報導，中國大陸海關總署數據顯示，中國6月自俄羅斯進口原油728.6萬噸，每日約178萬桶，同比增長9.5%；而5月份，中國自俄羅斯進口原油達到841.9萬噸。約每日199.1萬桶，同比大增54.8%。