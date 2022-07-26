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長春汽博會 交易破63億
第19屆中國（長春）國際汽車博覽會7月24日落下帷幕，累計售車3萬餘台，累計交易額人民幣63.33億元，參觀人數達61.8萬人。
新華社報導，本屆長春汽博會以「美好出行」為主題，通過「主會場+分會場」的形式進行展覽展示。主會場設在長春國際會展中心，其中室內9個展館、室外4個展區，參展品牌共計155個，展出車輛1330台。新能源汽車是本屆長春汽博會亮點之一，比亞迪等18個品牌的200餘台新能源汽車集體亮相，新能源展車占比再創新高。
此外，為促進房車旅遊新業態發展，在本屆長春汽博會的主會場和分會場，大通房車、宇通房車、瑞弗房車等13個國內外房車品牌100餘台房車進行了現場展示，並第一次設置了汽車民宿體驗區。同時，多家戶外品牌商品齊聚長春汽博會，讓參觀者沉浸式實景體驗房車露營的生活方式。
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