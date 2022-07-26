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數位經濟共建共享 陸積極推動

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

中國大陸工業和信息化部總經濟師許科敏23日在北京表示，中國大陸積極推進數位基礎設施互聯互通，已累計建設34條跨境陸纜和多條國際海纜。

中新社報導，當天，世界青年發展論壇—數位經濟主題論壇在北京舉辦。來自世界各地的政府官員、學者、企業家、國際組織負責人、青年領袖和青年代表近400人，通過線上線下方式參會，圍繞如何促進全球層面的青年參與、共同迎接數位經濟的機遇和挑戰等話題展開討論。

許科敏表示，數位經濟是世界經濟的未來，正在成為重組全球要素資源、重塑全球經濟結構、改變全球競爭格局的關鍵力量。中國大陸始終堅持包容發展，普惠各國人民，提倡共治共享，促進互利融合。

來自大陸工信部的數據顯示，從2017年到2021年，中國大陸數位經濟規模從27兆元（人民幣，下同）增長到超過45兆元，穩居世界第二，年復合增長率達到13.6%。數位經濟在整個GDP中的比重已經從33%提升至39.8%。

許科敏稱，近年來，中國大陸工信部深入貫徹落實一帶一路發展戰略，通過G20、金磚等多邊機制，深化與各國的數位經濟合作，取得了積極成效。工信部完善數位經濟合作、國際合作頂層設計，推動印發十四五數位經濟發展規劃，對拓展數位經濟國際合作做出明確部署；牽頭承擔G20數位經濟部長會議、中國—東協數位經濟合作年、中國—東協數位部長會議等，打造數位經濟國際交流的合作平台。

此外，中國大陸還積極推動數位經濟共建共享，引領跨境電商快速發展，持續擴大經貿往來，推進數位基礎設施互聯互通，累計建設34條跨境陸纜和多條國際海纜，鼓勵中國大陸產品和解決方案對外服務，抖音、快手等海外版APP風靡全球，深受多國網友的喜愛。

許科敏指出，中國大陸積極參與國際數位經濟的治理，倡議發起並加入G20數位經濟發展與合作倡議、全球發展倡議等國際合作協定，深入參與數位經濟國際規則的制定，在技術、標準和應用方面與有關國家開展交流合作，攜手構建網路空間命運共同體。

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