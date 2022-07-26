進博會走進江西 吸引百餘企業

「我們期待在電子信息、新能源汽車和個人安全防護等多個領域，與江西有合作機會。」在24日舉行的「進博會走進江西」經貿合作推介會上，杜邦中國總經理陳新如是說。

中新社報導，7月23日至26日，由中國大陸商務部和江西省政府聯合主辦的「深化引進來 服務雙循環——進博會走進江西」活動在江西舉行，吸引了百餘家進博會參展商、投促機構和虹橋論壇會員等企業線上線下參與。

「江西對產業進行了規劃設計，產業空間布局合理，我們對江西未來滿懷期待和信心。」作為深耕中國大陸市場數十年的外資企業，陳新在推介會上說，杜邦中國將積極探索包括江西省在內的各個區域投資合作機會，為中國大陸經濟高質量發展貢獻綿薄之力。

歐姆龍株式會社執行董事徐堅同樣看好江西乃至中國大陸中部地區市場。她說，在江西這塊寶地上，製造業擁有得天獨厚發展優勢，相信歐姆龍的自動化控制技術和豐富經驗在江西、在中部地區也會有廣闊市場前景。

從2021年起，中國大陸商務部組織開展「深化引進來 服務雙循環」——進博會走進地方系列活動，放大進博會綜合溢出效應。今年是進博會走進地方系列活動首次在中國大陸中部省份舉辦。

中國大陸商務部長王文濤在視訊致詞中表示，希望此次活動能够搭建起交流合作的橋梁紐帶，助力包括江西在內的中國大陸中部地區進一步擴大開放。希望各位企業家積極考察調研，發掘更多的商機、落實更多項目。