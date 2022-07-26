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C919六架試飛機 完成試飛

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
C919六架試飛機完成全部試飛任務。圖為2022年5月14日首架C919首飛試驗成功。（新華社）
C919六架試飛機完成全部試飛任務。圖為2022年5月14日首架C919首飛試驗成功。（新華社）

根據中國商用飛機有限責任公司（簡稱中國商飛公司）消息，大陸C919大飛機六架試飛機已完成全部試飛任務，標誌著C919適航取證工作正式進入收尾階段。

新華社報導，試飛是一款新研客機型號取證工作的重要組成部分，是表明飛機設計符合適航條款要求的重要方法之一。通過試飛驗證飛機的設計思想和技術路線，表明飛機的安全性和可靠性滿足適航規章要求。六架試飛機完成全部試飛任務，是C919大飛機項目研製取得的重要階段性勝利。

此外，今年5月，即將交付給首家用戶東航的首架C919大飛機在上海浦東機場首飛成功。

C919大飛機是中國大陸按照國際民航規章自行研製、具有自主知識產權的大型噴氣式民用飛機，2015年11月完成總裝下線，2017年5月成功首飛，目前累計擁有28家客戶815架訂單。

19大 上海浦東機場

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