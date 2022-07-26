陸三方發力 提供外企發展機遇

「深化引進來 服務雙循環——進博會走進江西」經貿合作推介會24日在南昌舉行。中國大陸商務部部長王文濤通過視訊致詞時說，大陸商務部將重點從三個方面發力，為包括外資企業在內的各方提供更廣闊市場和發展機遇。

中新社報導，王文濤表示，今年上半年，面對國際環境複雜演變、大陸疫情衝擊等超預期因素影響，大陸經濟頂住壓力。二季度大陸國內生產總值實現正增長，上半年同比增長2.5%，主要經濟指標企穩回升，貨物進出口19.8兆元人民幣，同比增長9.4%，吸收外資也保持較快增速，充分證明大陸經濟韌性強、潛力足、長期向好的基本面沒有改變。

王文濤說，商務工作是大陸國內大循環的重要組成部分，是聯結國內國際雙循環的重要樞紐，在構建新發展格局中發揮著重要作用。下一步，商務部將重點從三個方面發力，促進國內外市場相通、產業相融、創新相促、規則相聯，更好服務構建新發展格局，為包括外資企業在內的各方提供更廣闊市場和發展機遇。

一，建設強大的大陸國內市場，暢通國內大循環。王文濤表示，將堅持擴大內需戰略基點，培育建設國際消費中心城市，實施縣域商業建設行動，補齊流通弱點，培育新型消費，加快釋放消費潛力；還將組織形式多樣的消費促進活動，歡迎外資企業積極參與，共同推動消費恢復，將強大國內市場打造成自身發展的主引擎、共同發展的加速器。

二，擴大高水平開放，促進國內國際雙循環。王文濤說，推動出版新的《鼓勵外商投資產業目錄》，引導外資更多投向先進製造業、戰略性新興產業及數位經濟、綠色發展等領域；發展跨境電商等外貿新業態、新模式，提升貿易便利化水平；高標準建設各類開放平台重鎮，推動自貿試驗區、自由貿易港對接高標準國際經貿規則、推進制度型開放。

三，發展多雙邊經貿關係，開拓合作共贏新局面。王文濤稱，推動共建一帶一路高質量發展，落實全球發展倡議，堅定維護多邊貿易體制，積極參與世貿組織改革；大力推進自貿區提升戰略，高質量實施《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），持續推動加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）和《數位經濟夥伴關係協定》（DEPA），不斷擴大自貿朋友圈。