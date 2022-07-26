陸推數位絲路 發動全球發展引擎

「秘魯生產部一直致力於通過各種舉措提高中小微企業的生產力和競爭力，其中之一就是數位絲路。」秘魯生產部創新技術數位化規範化司司長阿方索·阿西尼利·奧班多24日表示，數位絲路已為秘魯全國6000多家公司提供了數位營銷、電子商務、數據分析、金融和企業管理等方面的培訓。

中新社報導，第五屆數位中國建設峰會·數位絲路分論壇在福州舉行，以數位絲路激活全球發展引擎為主題。奧班多通過視訊致詞時認為，數位應用帶來的機遇和挑戰跨越了國界，國際合作是數位化轉型的關鍵途徑。

數位絲綢之路是數位經濟發展與共建一帶一路倡議的有機結合。據悉，中國大陸已與16個國家建立數位絲綢之路合作機制，政策溝通持續深入，發展共識不斷凝聚。一帶一路沿線信息基礎設施互聯互通取得明顯成效，絲路電商合作成果豐碩，2021年中國大陸跨境電商進出口達1.98兆元人民幣。中國數位經濟領域平台企業加速出海，影響力和競爭力不斷提升。

奧班多稱，截至2021年底，秘魯企業通過電子商務實現了93億美元的銷售額，與上年相比增長了55%，電子商務給企業帶來巨大的機遇。