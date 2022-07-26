走出疫情陰霾 陸多地旅遊業加快復甦

為期3天的2022中國國際旅遊交易會22日在昆明開幕，來自71個國家和地區的參展商及文旅機構以線上線下方式參與這場亞洲地區規模最大的專業旅遊展會，共謀旅遊業發展大計，推動國際間的旅遊合作。

新華社報導，參會人士表示，旅遊業正走出疫情陰霾、加快恢復發展，近期正值暑期遊高峰，在疫情防控常態化下，中國大陸旅遊業呈穩步復甦態勢，大陸文旅消費市場進一步被激發出來。

新疆維吾爾自治區文化和旅遊廳近日公布的數據顯示，今年新疆旅遊持續升溫，7月以來，全疆5A級旅遊景區日均接待量突破11萬人次，與6月環比增幅達201.08%。全疆796家旅行社接待量逐月增長，7月以來，平均每天組團量達1446個，人數達2.21萬人。

新疆維吾爾自治區文化和旅遊廳副廳長余潔介紹，當前新疆正大力推進全域旅遊和「旅遊+」建設，發展鄉村旅遊、工業旅遊、養老養生遊等，以旅遊業升級換代促進經濟社會高質量發展。

作為本屆旅交會的東道主，雲南近段時間憑藉氣候涼爽宜人等優勢，正迎來旅遊業復甦。今年6月，雲南接待遊客量和旅遊收入已恢復到2019年同期的89.8%和75.5%。進入7月，西雙版納野象谷、昆明石林等知名景區景點遊客人數呈現「井噴式」增長，大理、麗江、西雙版納等旅遊熱點地區出現「一房難求」「一票難求」的局面。

在麗江古城經營民宿的繆立偉說，這段時間為了給入麗遊客做好服務保障，作為麗江新媒體協會會長的他幾乎每天都在網上發布出行攻略，告知遊客務必提前一個星期訂房。「私信我的大多數是外省遊客，大家都想帶著家人來麗江休閒度假。」

為克服疫情影響，雲南還在政策端持續發力。今年一季度，雲南共發布33條針對文旅行業政策措施，通過穩市場主體持續助力文旅行業紓困解難、恢復發展。在暑期遊來臨之際，雲南省發布28條措施促進消費恢復發展，其中專門提到「推動文化和旅遊消費加快回暖」。

在大理，隨著旅遊業加快回暖，當地的目的地婚禮產業呈現良好發展趨勢，一些主打高端定制目的地的婚禮企業迎來客流高峰。

大陸文化和旅遊部介紹，隨著各項政策措施持續發力和疫情得到有效控制，6月以來，各地文化和旅遊活動逐步恢復，市場開始回暖。

多家旅遊平台數據也顯示，暑期旅遊產品訂單量大幅上漲。持續向好的旅遊業發展趨勢，進一步彰顯了大陸高效統籌疫情防控和經濟社會發展的韌性。