曾豪言要買下台積電...紫光前董事長趙偉國 傳遭帶走調查

在紫光集團近日完成債務重整後，據陸媒財新報導，紫光集團前董事長趙偉國因可能涉及利益輸送、招標等問題，已於7月中旬，被大陸有關部門從北京家中帶走調查。

趙偉國在執掌紫光集團時期，曾豪言要買下台積電，未料在近幾年的無序擴張下，紫光集團於2020年11月出現債務違約，隔年七月在債權人申請下，進入破產重整程序，後確定由智路建廣聯合體為接盤人，引入人民幣600億元資金償債。值得注意的是，鴻海也透過子公司工業富聯入股紫光。

公開資訊顯示，趙偉國1967年出生於新疆，1985年考入清華大學電子工程系，畢業後進入校企清華紫光。

2009年，趙偉國接掌紫光集團總經理時，集團資產規模僅人民幣13億元，到2019年，膨脹至人民幣2,978億元，業務涵蓋各類手機晶片、儲存晶片、半導體封裝測試等，在大陸晶片產業佔有一席之地。

不料，在多筆「蛇吞象」式的投資和併購下，習慣「短貸長投」的紫光集團，又逢清華大學推進校企改革，籌畫轉讓紫光集團的控股權，導致在投資回報周期長的半導體業無法迅速變現、失去清華大學背書下，集團開始出現債務違約。

2020年11月，紫光集團因債券違約引爆債務危機，隔年7月16日，在債權人申請下，紫光集團遭北京市第一中級人民法院裁定進入破產重整程序，由管理人對外招募戰略投資者，後確定由智路建廣聯合體接盤。

又過了約一年後，今年7月11日，紫光集團兩大股東，清華控股、北京健坤投資集團全數退出，由北京智廣芯控股接手，紫光集團同時發生人事變更，董事會選出李濱為董事長兼總經理，取代趙偉國。7月13日，北京一中院裁定確認紫光集團等七家公司重整計劃執行完畢，並終結重整程序。

據陸媒報導，趙偉國此次遭受的調查，涉及其個人所控股的公司，以及原紫光集團旗下公司之間利益輸送有關，例如設備採購、裝修工程等未經公開招投標等問題。據報導，他在7月中旬被大陸有關部門從北京家中帶走調查後，目前處於失聯狀態。