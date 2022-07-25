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科興疫苗質量研究中心 預計明年第四季投入使用

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
科興疫苗質量研究中心開建，總投資額5億元人民幣。（界面新聞）
科興疫苗質量研究中心開建，總投資額5億元人民幣。（界面新聞）

大陸科興疫苗質量研究中心24日在北京昌平舉行開工儀式，預計明年第四季投入使用。

據「疫苗之益」微信公眾號消息，科興疫苗質量研究中心總投資額5億元人民幣，將主要用於疫苗從原材料到成品的全程質量研究。該中心的建設已列入北京市今年重點工程計劃及昌平區今年醫藥健康重點落地項目。開工儀式上，昌平區人民政府與科興簽署了戰略合作協議。

科興董事長、總裁兼首席執行官尹衛東說，疫苗質量是公司的生命線。科興公司在昌平區委、區政府的進一步支持下，既要做好疫苗創新研發工作，更要堅守疫苗質量安全，助力昌平區構建高精尖產業集群，打造具有全球領先水平的「生命谷」，助力北京國際科技創新中心建設。

截至目前，科興疫苗已在全球近80個國家和地區使用。

科興疫苗 北京 生命線

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