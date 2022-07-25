新冠疫苗賣不動 康泰生物上半年淨利至少降六成

市值人民幣400億元（新台幣1,800億元）的疫苗龍頭康泰生物，發布今年上半年財報業績預告，表示淨利潤人民幣1億元至1.3億元，較去年同期下降70.29%至61.37%；淨利潤大幅下滑的原因，是新冠滅活疫苗相關資產計提減值及Ⅲ期臨床支出費用化。

此外康泰生物證券事務部工作人員表示，重組VSV病毒載體疫苗沒有新進展。

受消息影響，康泰生物25日股價大跌，最高跌幅超9%，截至收盤，跌幅收窄至4.92%，報人民幣36.32元，市值人民幣406.96億元（新台幣1,831億元）。

澎湃新聞報導，康泰生物證券事務部工作人員強調，淨利潤下滑的原因以公告為準，「新冠疫情的環境包括需求量發生一些變化。」

康泰生物在最新的業績預告中表示，第2季以來，國內外新冠疫苗接種環境發生較大變化，新冠疫苗需求量下降較快，公司新冠疫苗銷量快速下滑；公司新冠滅活疫苗仍處於海外Ⅲ期臨床階段，因俄烏戰爭的影響導致在烏克蘭Ⅲ期臨床數據揭盲延後，後續銷售具有較大不確定性。

此外，康泰生物對存在減值跡象的新冠疫苗相關庫存商品、原輔料、自製半成品及截至2022年3月末的新冠疫苗開發支出計提資產減值準備人民幣4.1億元。

對第2季發生的新冠滅活疫苗研發支出費用化處理，金額為1.4億元；計提資產減值準備及確認研發支出費用化處理合計減少利潤總額人民幣5.5億元，考慮加計扣除影響，減少淨利潤人民幣4.5億元。

康泰生物成立於1992年9月，總部位於深圳，以疫苗起家，2017年2月7日在深交所創業板掛牌上市，最高市值超過人民幣千億。2021年財報顯示，康泰生物主要產品包括重組B型肝炎疫苗（釀酒酵母）、13價肺炎球菌多醣結合疫苗、B型流感嗜血桿菌結合疫苗、麻疹風疹聯合減毒活疫苗等。

全球新冠疫情以來，康泰生物以不同形式先後佈局了三個技術路線的新冠疫苗，推動了股價上漲，2020年8月初最高股價超過人民幣150元。康泰生物布局滅活疫苗、腺病毒載體疫苗、重組VSV病毒載體疫苗共三個新冠疫苗。

第一個是滅活疫苗：康泰生物於2020年9月29日公告，新冠滅活疫苗獲得臨床試驗批件，該疫苗於2021年5月在境內緊急使用，此後還被批准用於作為同源加強免疫接種。

第二個是腺病毒載體疫苗，康泰生物於2020年8月與阿斯利康簽署大陸市場獨家授權合作框架協議，透過技術轉讓積極推進阿斯利康與牛津大學合作的ChAdOx1腺病毒載體疫苗在大陸市場的研發、生產、供應和商業化。

第三個是重組VSV病毒載體疫苗。康泰生物在2020年9月披露滅活疫苗獲得臨床試驗批件，並處於臨床前研究階段。

雖然2021年中，康泰生物的滅活疫苗已經在境內開打，但無論是2021年財報還是今年第1季財報以及最新的半年報，均沒有披露新冠疫苗批簽發或銷售額相關數據。

2021年財報顯示，重組新型冠狀病毒疫苗（Y25腺病毒載體）於2021年10月，獲得印尼藥品和食品監管局緊急使用授權，並實現出口。

康泰生物證券事務部工作人員表示，重組新型冠狀病毒疫苗（Y25腺病毒載體）就是與阿斯利康合作的那款新冠疫苗。至於重組VSV病毒載體疫苗沒有新進展，目前公司主推的就是滅活和腺病毒載體兩款新冠疫苗。