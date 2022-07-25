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搶救爛尾樓 陸計畫設立價值1.3兆房地產基金

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
外傳中國大陸將設立一個房地產基金以幫助開發商解決嚴重債務危機，目標是籌集高達人民幣3000億元。（新華網）
外傳中國大陸將設立一個房地產基金以幫助開發商解決嚴重債務危機，目標是籌集高達人民幣3000億元。（新華網）

外電報導，中國大陸將設立一個房地產基金以幫助開發商解決嚴重債務危機，目標是籌集高達人民幣3000億元（約1.33兆台幣）的資金，支持十多家房地產開發商，購買未完工的房屋項目並完成建設。

據報導，該基金規模初步定為人民幣800億元，由建設銀行和中國人民銀行支持。路透報導稱，一位國有銀行官員說，如果該模式有效，其他銀行將效仿，目標是籌集至多人民幣2000至3000億元。

一家新加坡財務資訊提供商REDD本周一首次透露此房地產基金的相關信息。這筆資金將用於資助購買未完工的房屋項目並完成建設，然後將其出租給個人，作為政府推動出租房屋的一部分。

REDD 援引未具名消息人士的話說，這筆資金將用於支持12家出險房企和部分地方政府新近選定的其他房企，包括陷入困境的中國恆大集團。此外，相關部門也在考慮推出一項關於發行棚改專項債的全國性的政策。

房地產 人民幣 債務危機

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