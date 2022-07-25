搶救爛尾樓 陸計畫設立價值1.3兆房地產基金

外電報導，中國大陸將設立一個房地產基金以幫助開發商解決嚴重債務危機，目標是籌集高達人民幣3000億元（約1.33兆台幣）的資金，支持十多家房地產開發商，購買未完工的房屋項目並完成建設。

據報導，該基金規模初步定為人民幣800億元，由建設銀行和中國人民銀行支持。路透報導稱，一位國有銀行官員說，如果該模式有效，其他銀行將效仿，目標是籌集至多人民幣2000至3000億元。

一家新加坡財務資訊提供商REDD本周一首次透露此房地產基金的相關信息。這筆資金將用於資助購買未完工的房屋項目並完成建設，然後將其出租給個人，作為政府推動出租房屋的一部分。

REDD 援引未具名消息人士的話說，這筆資金將用於支持12家出險房企和部分地方政府新近選定的其他房企，包括陷入困境的中國恆大集團。此外，相關部門也在考慮推出一項關於發行棚改專項債的全國性的政策。