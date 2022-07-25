深圳富士康運行正常 員工已實行兩點一線閉環管理

蘋果iPhone 14新機問世倒數計時，不過近期深圳疫情反覆，外傳深圳市工信局通知督促華為、中興通訊、比亞迪、富士康等深圳市百強企業，從24日起園區封閉運行7天，富士康表示園區內營運正常，員工已實行兩點一線閉環管理。

富士康指出，在遵照政府防疫政策要求前提下，確保防疫及安全生產兩不誤，一位富士康員工表示，目前員工實行兩點一線閉環管理，憑藉24小時核酸證明可以進出，外來人士則是嚴格控制。

富士康力衝刺蘋果iPhone 14系列新機備貨，繼最大iPhone生產基地大陸鄭州廠啟動重金招工措施之後，旗下iPhone第二生產據點深圳龍華廠，也提高招工獎金逾兩成。

由於深圳龍華廠是iPhone小規模生產基地，僅占約10%產能，現在連深圳廠也加碼招募人力，凸顯iPhone 14初期備貨需求超乎預期，鴻海集團總動員，務求8月量產順利，衝刺第3季中旬之後的業績。