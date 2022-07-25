消費級晶片大客戶砍單 中芯國際也要主動出門找客戶

隨著智慧手機、PC等市場需求下滑，上演兩年的全球「缺芯」將告一段落，包括蘋果、AMD和英偉達消費級晶片大廠紛紛傳出削減訂單，一位半導體分析師表示，台積電目前也有點鬆下來了，但馬上有新產品或新客戶去補位，整體上還是產能很滿，中芯國際目前有些節點確實鬆下來了，以前都是客戶送上門，現在需要出門找客戶了。

另一位半導體分析師認為，今年境內晶片產能擴張很多，接下來可能會爆發價格戰，「可以判斷代工廠要降價了，尤其55奈米，中芯國際、晶合、華虹都有擴產。」

澎湃新聞報導，這名半導體分析師指出，中芯國際遇到消費電子客戶砍單，有些工藝節點鬆下來，正在尋找新客戶補位。而聯電的情況要好一些，儘管也遭遇客戶砍單，但車用晶片訂單火熱，整體情況良好。

這名半導體分析師提到，儘管代工廠都不願意公開承認，但這些信息得到了多方交叉驗證，跟代工廠打交道的晶片設計公司的反應也是如此。

兩年前全球疫情肆虐，居家辦公、線上網課，帶來了智慧手機、PC筆記本電腦等數碼產品銷售高速增長，從而帶動了消費級晶片需求大增，晶片代工廠台積電、聯電、中芯國際等都滿負荷甚至超負荷運轉，當時甚至有傳聞，小客戶很難獲得台積電的產能，甚至有很多客戶被台積電踢單。

由於PC和手機需求海量，這些產品所需的消費級晶片一直「霸占」晶片代工廠的產能，而隨著PC和智慧手機需求下滑，代工廠的產能也逐漸鬆動。

根據第三方調研機構Canalys剛出爐的全球智慧手機出貨數據顯示，2022年第2季，全球智慧手機出貨量年減9%。

而Gartner的初步統計結果顯示，受所有地區市場的地緣政治、經濟放緩和供應鏈不穩定的影響， 2022年第2季全球個人電腦（PC）出貨量總計7,200萬台，較2021年第2季下降12.6%，跌至全球PC市場九年來的最低點。

中芯國際CEO趙海軍於6月24日股東大會上，針對晶片砍單傳言曾回應表示，目前晶片市場仍然處於結構性短缺狀態，一些受到新冠疫情、歐洲局部戰爭、國際航運影響的細分市場，例如手機等消費品類庫存水位極高，其對芯片需求會大幅削減，但對原本庫存水位低、長期供不應求的細分領域，目前依然對晶片有大量需求。

中芯國際董事長高永崗則補充，2022年整體來看，中芯國際的客戶需求出現了結構性變化，公司從去年底開始已經及時將產能分配做了一些調整，把產能轉換去做一些需求旺盛的領域，去做一些增量市場。

趙海軍還表示，應對晶片市場的變化，中芯國際需要做好跟客戶綁定、市場綁定，簽訂長合約對未來的產品和市場做出規劃，跟客戶協商如何將庫存水位高的產品減少，如何將低庫存、新迭代、新設計、新應用、新升級的產品進入量產。

這兩年因為缺芯，各大晶片廠都在擴建產能，而產能一旦開動就不會停下來，為了爭搶訂單紛紛下調價格將會是很大機率，儘管晶片代工廠都在積極調整產品結構，但產能放出來後有可能會有一波降價潮。

一位半導體分析師表示，今年境內晶片產能擴張很多，接下來可能會爆發價格戰，「可以判斷代工廠要降價了，尤其55奈米，中芯國際、晶合、華虹都有擴產。」

這位半導體分析師指出，目前這種情況下如果代工廠無法找到其他高毛利產品補位，對接下來對公司業績會造成打擊。