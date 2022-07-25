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限制滬深港通假外資買進A股 今起上路

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
滬深港通的北向資金將不允許增量「假外資」進入，新規自7月25日起施行。（新華網）
滬深港通的北向資金將不允許增量「假外資」進入，新規自7月25日起施行。（新華網）

大陸證監會在今年6月10日時宣布滬深港通的北向資金將不允許增量「假外資」進入，新規自7月25日起施行。據證監會對修訂後的《規定》的說明，從本周一（7月25日）開始，一年之後，存量「假外資」將僅可以賣出A股，無法買入，無持股大陸投資者的交易許可權將由香港經紀商及時註銷。

據證監會統計，近年來，有部分大陸投資者在香港開立證券帳戶及北向交易許可權，透過滬深股通交易A股。目前此類交易總體規模不大，交易金額在北向交易中的占比保持在1％左右。投資者數量約有170萬名，但大部分無實際交易，近3年有北向交易的大陸投資者約有3.9萬名。

值得注意的是，證監會發現，這些大陸投資者中的大多數已開立大陸證券帳戶，可直接參與A股交易。對此，證監會認為，兩種途徑交易有發生跨境違規活動的風險，也給市場造成了北向交易中有不少所謂「假外資」的印象，不利於滬深港通的平穩運行和長遠發展。

外資 香港 深港通

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