數位建設峰會 吸引項目落地福州

第五屆數字（數位）中國建設峰會大數據論壇23日在福州舉辦。與會嘉賓圍繞數據要素市場化、大數據基礎能力建設、產業鏈優化升級、行業融合應用、產業規範治理等議題展開研討和分享。

中新社報導，福建省副省長康濤致詞稱，福建省已具備加快大數據產業發展的良好基礎和獨特優勢，湧現出了一批具有市場影響力的大數據平台與企業，在政務服務、公共事業、城市運行和生產生活等重點領域形成了一批大數據典型應用的示範項目。

大陸工業和信息化部信息技術發展司副司長楊蔚玲指出，當前大陸已進入由工業經濟向數位經濟邁進的關鍵階段，要抓住歷史機遇，持續深化大數據與實體經濟的融合，發揮數據要素價值，更好地服務製造強國、網路強國、數位中國建設。

在規劃解讀環節，中國電子信息產業發展研究院院長張立解讀了《十四五大數據產業發展規劃》。張立提出，十四五期間，中國大數據戰略重心從聚焦提升數據認識，逐步向深化融合應用、深挖要素價值等方向升級，數據要素地位提升，價值突顯；大數據技術加快創新變革，5V特性優勢持續釋放；大數據產業基礎優勢形成、對經濟社會發展的服務支撐能力增強；大數據產業融入實體經濟，成為數位經濟發展的核心驅動力。

2018年以來，數位中國建設峰會已經連續四屆在福州舉辦，並吸引一批數位經濟領域項目落戶福州。四屆峰會期間，福州共簽約數位經濟項目462個，總投資額超過4000億元（人民幣，下同），吸引華為、騰訊、阿里等數位經濟領軍企業在福州布局。

本屆數位峰會期間，福州市入省庫項目89項，總投資799.5億元；現場簽約的50個項目中，福州占13個，總投資額和項目數均為全省第一，涵蓋智慧城市建設、智慧家居、智慧教育、數位政府、數位生態、數位文化等前沿領域。