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世界清潔能源裝備大會推出數位藏品

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／綜合報導

2022世界清潔能源裝備大會近日推出首款紀念版數位藏品，999份藏品不到1個半小時，就全部售罄。

數位藏品是指使用區塊鏈技術，對特定作品、藝術品生成唯一的數位憑證，在保護其數位版權的基礎上，實現真實可信的數位化發行、購買、收藏和使用，具有唯一性、真實性和永久性等特點。「也就是給一個數位化藝術品添上了唯一身分標識別，通過一串誰也改不了的哈希碼記錄一個事實。」發行方相關負責人介紹。

此次推出的紀念版數位藏品，整套共8款，其中包括6款圖片卡和2款視訊卡，每款限量99份。即日起，每周發行2款，連續發行4周。第一周發行的數位藏品包括「白鶴灘水電站全球首台百萬千瓦水輪發電機組」圖片卡和「為什麼是德陽？」視訊卡。

今年8月27日至29日，以「新能源·新智造·新時代」為主題的2022世界清潔能源裝備大會，將在四川省德陽市召開。大會將聚焦清潔能源裝備產業發展熱點和前瞻性問題，著力實現會展集聚帶動產業集聚。

區塊鏈技術 水電

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