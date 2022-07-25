深圳6月外貿數據 實現雙增長

據大陸海關統計，2022年上半年，深圳貨物貿易進出口總值1.62兆元（人民幣，下同），同比增長1.4%。其中，出口9142.5億元，同比增長7.1%，6月當月進口、出口均實現增長。

新華社報導，得益於區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）的優惠政策，南海油脂工業（赤灣）有限公司出口日本的菜籽油對應關稅從3.5%降到零，日本的進口商可通過申領RCEP證書充分享受稅收優惠，該公司出口日本市場的前景廣闊。

「今年上半年，公司出口油脂產品6500噸，出口量同比增長20%。」公司產地證經辦人林先生介紹。

持續釋放的政策紅利正給企業出口帶來強勁動力。海關數據顯示，今年上半年，從深圳關區進出口的RCEP協定項下貨物已達30.6億元，幫助企業享受稅款減讓1.6億元。

7月18日，比亞迪精密製造有限公司的園區裡熱鬧非凡，從重慶、南京、成都等地口岸進口的320餘種不同類別的2.6萬餘台設備，源源不斷運入園區，這些設備將用於投入建設新一代平板電腦生產線，預計會帶來工業產值400億元，新增就業機會1600個。

今年上半年，深圳進口積體電路、自動數據處理設備零部件等機電產品增長較多，深圳海關對進口成套設備實施「一企一策」定制化、便利化監管措施，覆蓋進口成套設備貨值近300億元，助力企業進口設備投產。

「海關的一系列舉措，有效避免了我們進口的積體電路、二極管等高價值關鍵生產料件在通關環節的損耗，大幅提升了通關效率。」飛力達物流（深圳）有限公司關務總監陳興元說。

今年以來，深圳海關還推動「粵港澳大灣區組合港」項目拓點增量，新開通蛇口至廣州新塘、蛇口至東莞石龍等6條航線，使此類航線開通量累計達到21條。今年以來，該項目累計進出口吞吐量11.1萬標箱，同比增長5.2倍，有力保障了大陸國內國際物流大通道暢通。

跨境電商等新興業態，成為深圳上半年外貿增長一大亮點。今年以來，深圳海關監管跨境電商進出口貨值同比增長80%。