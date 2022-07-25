聽新聞
test
0:00 / 0:00

世界青年論壇 談綠色發展

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

根據中共共青團中央消息，數百位中外專家、全球青年代表22日通過線上線下方式，相聚在世界青年發展論壇氣候變化和綠色發展主題論壇，共話綠色發展中的青年力量。論壇由中華全國青年聯合會和北京清華大學聯合主辦。

新華社報導，北京清華大學校長王希勤致詞表示，教育要引導青年勇於承擔超越當下、超越本地本國、超越人類自身的責任，樹立中華民族共同體意識，傳承本民族的優秀傳統文化；樹立人類命運共同體意識，成為促進世界團結的一股力量；堅持人與自然生命共同體理念，讓良好的生態環境成為人類可持續發展的不竭源頭。

聯合國防治荒漠化公約副執行秘書安德麗婭·梅薩·穆里羅表示，青年能夠為這個行業帶來活力、才能、新時代技能、創新和創造力。

國際自然保護聯盟主席拉讚·穆巴拉克提到，青年承擔著重要的責任也有無限的機會，要全心全意投入到對未來的保護當中，重新建立與自然的關係，更好的保護自然。

大陸全國青聯副主席徐曉在表示，青年要做發展理念的倡導者，做綠色生活方式的踐行者，做綠色復甦。

青年 北京 清華大學

延伸閱讀

保育罕見好消息 野生老虎成長40%

堅信機器人有感情 谷歌工程師被開除

兩岸是否「必有一戰」？ 陳文茜這麼說

Steam沙盒模擬《智人》27日搶先體驗！ 率領人類開疆闢土打造文明帝國

相關新聞

大陸新能源車銷量 拚翻倍

大陸新能源車市「賣爆了！」，乘用車市場信息聯席會（簡稱乘聯會）預估，7月新能源乘用車零售銷量45萬輛，創下歷史次高紀錄，...

深圳6月外貿數據 實現雙增長

據大陸海關統計，2022年上半年，深圳貨物貿易進出口總值1.62兆元（人民幣，下同），同比增長1.4%。其中，出口914...

陸海新通道 大陸西部擁抱世界

在重慶舉行的第四屆中國西部國際投資貿易洽談會（西洽會）上，一組「逆勢飄紅」的亮眼「成績單」成為內外嘉賓關注的焦點——今年...

昆山實習就業營 200台生參加

以「手把手 心連心 創未來」為主題的江蘇實習就業特訓營昆山開營，活動將持續至8月底，覆蓋江蘇省各設區市及昆山市，吸引了2...

從投行看大陸／台籍個人大陸遺產繼承法律分析

台籍個人在大陸的遺產要辦理繼承，須注意許多一環扣一環涉及兩岸的法律文書工作。

地方搶當動力電池之都

大陸新能源汽車市爆發，各地掀起動力電池城市爭奪戰，在剛剛閉幕的2022世界動力電池大會，四川宜賓簽約動力電池和新能源汽車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。