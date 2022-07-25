世界青年論壇 談綠色發展

根據中共共青團中央消息，數百位中外專家、全球青年代表22日通過線上線下方式，相聚在世界青年發展論壇氣候變化和綠色發展主題論壇，共話綠色發展中的青年力量。論壇由中華全國青年聯合會和北京清華大學聯合主辦。

新華社報導，北京清華大學校長王希勤致詞表示，教育要引導青年勇於承擔超越當下、超越本地本國、超越人類自身的責任，樹立中華民族共同體意識，傳承本民族的優秀傳統文化；樹立人類命運共同體意識，成為促進世界團結的一股力量；堅持人與自然生命共同體理念，讓良好的生態環境成為人類可持續發展的不竭源頭。

聯合國防治荒漠化公約副執行秘書安德麗婭·梅薩·穆里羅表示，青年能夠為這個行業帶來活力、才能、新時代技能、創新和創造力。

國際自然保護聯盟主席拉讚·穆巴拉克提到，青年承擔著重要的責任也有無限的機會，要全心全意投入到對未來的保護當中，重新建立與自然的關係，更好的保護自然。

大陸全國青聯副主席徐曉在表示，青年要做發展理念的倡導者，做綠色生活方式的踐行者，做綠色復甦。