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昆山實習就業營 200台生參加

聯合報／ 記者林宸誼／綜合報導
台灣大學生們還進行了環澱山湖騎行活動。圖／主辦方提供
台灣大學生們還進行了環澱山湖騎行活動。圖／主辦方提供

以「手把手 心連心 創未來」為主題的江蘇實習就業特訓營昆山開營，活動將持續至8月底，覆蓋江蘇省各設區市及昆山市，吸引了200多名台灣大學生參加。

江蘇省台辦副主任封志成致詞表示，希望同學們把握機遇做一名合格實習生，在學習實踐中完善職業規劃，校正人生航向，明確前進目標，查找在知識能力、人際互動等方面的弱項，找到努力的方向。

封志成指出，希望同學們帶頭做講好兩岸故事的堅定傳播者，多向親朋好友分享自己在實習期間的經歷和感悟，把大陸的真實狀況、中華文化傳播給更多台灣同學。

江蘇實習就業特訓營昆山開營，活吸引了200多名台灣大學生參加。圖／主辦方提供
江蘇實習就業特訓營昆山開營，活吸引了200多名台灣大學生參加。圖／主辦方提供

昆山市長陳麗豔表示，昆山有著「你中有我、我中有你」的開放融合，有著「心安之處、便是吾鄉」的台味台情。當前昆山正乘著長三角一體化的東風，搭好蘇州市域一體化的快車，全力打造社會主義現代化建設縣域示範，持續擴大對台合作新優勢、譜寫兩岸融合新篇章。

陳麗豔指出，昆山非常珍惜和台灣之間關於產業、文化、科技、社會等各方面的交流。在台灣，台青朋友能夠看到與昆山合作發展的專案；在昆山，同樣能夠找到家的感覺。希望各位台青朋友以參加特訓營為契機，走進昆山、瞭解昆山、熱愛昆山，也真誠歡迎更多台青朋友，到昆山創業、就業和生活。

開營儀式上，往屆台灣實習生代表透過視訊，分享了自己的實習創業就業經歷，企業代表昆山仁寶電子，為本屆台灣實習生寄語。13家實習企業導師與學生進行了結對儀式，並為學生頒發了印有台灣實習生編號的榮譽工作牌。

今年昆山共有17家單位提供了186個優質實習職位支持本次活動，涵蓋國企、民企、台企、社區等，富港、仁寶、龍騰、友達、科森等在昆名企參與其中，涉及科技、金融、製造等多個行業和領域。

活動當天，台灣大學生們還進行了環澱山湖騎行活動。自2016年起，昆山市台辦已連續六年組織近700名台灣大學生來昆參與深度實習活動，並為台青來昆實習、就業、創業提供更多機會、創造更好條件。

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