陸海新通道 大陸西部擁抱世界

在重慶舉行的第四屆中國西部國際投資貿易洽談會（西洽會）上，一組「逆勢飄紅」的亮眼「成績單」成為內外嘉賓關注的焦點——今年上半年，陸海新通道運輸貨物21.6萬標箱，同比增長30.3%，目的地已拓展至107個國家和地區的319個港口。

新華社報導，陸海新通道是由中國大陸西部省份與東協國家合作打造的國際陸海貿易新通道，以重慶為運營中心，各西部省區市為關鍵節點，利用鐵路、海運、公路等運輸方式，向南通達世界各地。

本屆西洽會上，西部陸海新通道發展指數最新一期成果正式發佈。指數報告顯示，西部陸海新通道規模發展指數、質量發展指數和競爭力發展指數分別為125、112.7、101.9，反映2021年西部陸海新通道建設運行規模、質量、競爭力三線齊升。

大陸商務部國際貿易經濟合作研究院與西部陸海新通道物流和運營組織中心共同發佈的《新通道 新格局 國際陸海貿易新通道發展報告2017—2022》顯示，5年來，沿線省區市與東協國家進出口貿易額不斷攀升，由2017年的589億美元，增至2021年的1077億美元，運輸貨物品類由50餘種發展到640餘種。

開通近5年來，這條新通道破解大陸西部國際物流難題，讓大陸西部「擁抱」世界，也為沿線國家和地區創造出發展新機遇。

在本屆西洽會的陸海新通道展區，匯聚著擁有統一「陸海優品」品牌的出口商品，包括寧夏枸杞原漿和干紅葡萄酒、甘肅百合、新疆堅果、廣西螺螄粉、貴州茶葉等。

依託陸海新通道，大陸西部企業也可更深入地融入全球產業格局。在陸海新通道的支持下，重慶小康工業集團在印尼投資1.5億美元，建立汽車製造基地。疫情發生後，陸海新通道提供了穩定高效的供應鏈保障。

該集團進出口公司總經理張興燕算了一筆帳：「從重慶到雅加達，通過傳統江海聯運需要30多天，而陸海新通道將物流時間控制在20天以內，提高了運輸效率，降低了運營成本。」

在推動西部地區「擁抱」世界的同時，陸海新通道也為沿線國家（地區）拓展出發展新機遇。

7月5日，寮國—中國進出口商品集散分撥中心在重慶揭牌，中寮兩國將依託陸海新通道，搭建集中採購和分銷體系，開展產業全鏈條合作，持續做大「運貿產」一體化。

「以前，寮國的大米等農產品運到重慶、四川等地，至少需要20多天。」長期從事中寮貿易的民生國際貨物運輸代理有限公司經理吳楊說，如今貨物搭乘陸海新通道中寮班列，從寮國到重慶只需4天。

在此基礎上，中國大陸正依託陸海新通道，與柬埔寨探索打造「運貿產」一體化香蕉供應鏈，與馬來西亞推動形成陸海新通道馬來西亞供應鏈資源中心等。