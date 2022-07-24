陸政協經委會副主任：大陸全年經濟增速或達4%

大陸全國政協經濟委員會副主任劉世錦24日表示，實現下半年的增長目標，最重要的不確定性因素還是疫情。但仍應當力爭形成一個比較確定、可預期、大體正常的經濟運行環境。他表示，「當務之急是力爭經濟盡早回到一個正常運行的軌道，或許可以提出一個目標，即下半年爭取實現5.5%的增長速度，這樣全年平均下來經濟增速應該會在4%左右。」

據香港文匯網，劉世錦在2022大灣區首席經濟學家論壇表示，不論從短期還是中長期來看，穩增長的立足點要放到激發供給側的結構性潛能。他提出在中速增長期的「1+3+2」的結構性潛能框架。「所謂的『1』即以都市圈城市群的發展為龍頭，大概中國今後相當長一段時間，至少60%-70%以上的新的增長動能都在這個範圍之內。所謂『3』即補上三大弱點：基礎產業效率不高、中等收入群體規模不大、基礎研發能力不強。所謂『2』即為新的經濟增長動能，稱為兩個『翼』，數位經濟和綠色發展。」他又表示，穩增長需要堅持不斷深化改革開放、穩預期、釋放結構性潛能。

他表示，「國際上對於通貨膨脹所採取的貨幣政策走勢和速度的不確定性以及各種影響相加形成的『共振』是當今最大的挑戰。」面對這些壓力，劉明康認為需要另尋出路。「各發達國家都在擁抱數位化時代，美股在FAMG（四大科技巨頭）及半導體、生物科學的股市表現最近仍在上升，今年以來漲了5-7%。結合着歐盟的應對氣候變化和ESG（環境保護、社會責任、公司治理）建設的實際工作，走這條路子是能夠比較適應當前複雜的形勢變化，比較能夠適應客戶的需求變化。」

中國工程院院士、香港中文大學（深圳）校長徐揚生在開幕致詞表示，新冠疫情起伏不定、國際地緣政治形勢複雜，國內外經濟形勢的不確定性與複雜性都在急劇攀升。放眼世界動態、立足地區發展，論壇以「全球經濟變局與大灣區金融創新發展」為主題展開討論，在當前形勢下具有非凡的意義。

深圳高等金融研究院及香港中文大學（深圳）經管學院學術院長熊偉表示，在疫情反覆的背景之下，各國經濟仍面臨着嚴峻挑戰：供應鏈危機仍然在延續、能源價格處於高位，而通膨也引發「滯脹」的擔憂。同時，發達國家進入加息周期，中國等發展中國家也面臨熱錢流出等問題。作為中國大陸經濟未來發展的下一個突破口，粵港澳大灣區的戰略地位至關重要，其經濟發展如何走出創新之道也需要持續深入探討。