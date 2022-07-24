華為再發天才少年招聘令 這位曾放棄千萬年薪
華為招聘官微22日發佈「天才少年」招聘計畫。這是自4月25日之後，華為今年第二次面向全球發出天才少年召集令。近日，天才少年們也密集亮相華為心聲社區。其中，2020年加入華為的天才少年張霽是華為天才少年最高檔人民幣201萬年薪的一員，拒絕過其他公司超過人民幣360萬元（約新台幣1580萬）年薪，加入華為是希望自己能夠為華為做出一點貢獻。
今年3月28日，華為在2021年年度報告發佈會上透露，在過去兩年內，華為總共招聘了超300名天才少年。據瞭解，「天才少年」項目是由華為創始人任正非在2019年發起的，用頂級挑戰和頂級薪酬吸引頂尖人才的專案。
據每日經濟新聞報導，華為因對天才少年開出高年薪而備受社會關注。年薪分為三檔，最高檔為人民幣182萬元至201萬元；第二檔為人民幣140.5萬元至156.5萬元；第三檔為人民幣89.6萬元至100.8萬元。
資料顯示，張霽於1993年出生，本科畢業於武昌理工學院，碩士畢業于武漢郵電科學研究院，是華中科技大學武漢光電國家研究中心電腦系統結構2016級博士研究生。2020年，張霽拿到華為天才少年最高一檔年薪人民幣201萬元。
報導稱，2020年，據張霽介紹，除了華為，他還拿到了騰訊、IBM、阿里、深信服以及兩個初創公司的錄用信，其中給出的最高年薪超過人民幣360萬元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言