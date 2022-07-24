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蘇州實習就業特訓營開營 50多名台籍大學生參加

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
林績騰、林維帝兩兄弟一起實習。中新社
林績騰、林維帝兩兄弟一起實習。中新社

生歡聚一堂，懷著對實習的憧憬與想像，彼此從陌生到熟識，由此拉開了為期一個月的實習生活。

中新社報導，台籍大學生蘇州實習就業特訓營自2017年創辦以來，累計面向台灣青年提供實習職位1,200多個，吸引近600名台籍青年參加。已成為助力台青進軍大陸職場、深度融入大陸社會的重要平台之一，也為台生提早規劃職業生涯、實現人生夢想提供了重要座標。

林績騰、林維帝是本次特訓營中少有的兄弟檔，兩兄弟來自一個兩岸婚姻家庭，哥哥林績騰在上海交大醫學院讀大三，弟弟林維帝是中央財經大學的大一學生。

兄弟倆表示，自幼在大陸長大，已融入了大陸當地的生活，平時在學校裡也常常和大陸的同學互助做實驗，閒暇時融洽地外出打牙祭、看電影。目前兩人都為自己的職業方向做好了規劃，這次參加就業特訓營，就是期望能累積更多的經驗，未來繼續在大陸發展。

在南京大學讀研二的陳靖雅，是第二年參加特訓營，她表示，實習活動為臺灣大學生提供了一個很好的平台，可以更好地幫助台灣大學生積累工作經驗，方便我們畢業後在大陸進一步發展。去年的實習經歷學到了很多，還認識了很多朋友，整個過程非常開心，因此對今年的實習生活也充滿期待。

台企明基電通是第二年為台籍大學生提供實習職位，公司人力資源總監彭聖輝指出，公司今年接納了25位台籍大學生到公司中實習，其中有幾位是去年就來實習的「老面孔」，今後還會積極為在大陸求學的台籍大學生提供實習職位。既幫助台籍學子找到心儀的工作職位，公司也能錄取到需要的人才，台企台生攜手，共同紮根大陸發展。

蘇州市台辦副主任楊伍林在致辭中表示，蘇州經濟的快速發展，離不開台資企業的參與和貢獻，截至2021年底，蘇州累計批准台資企業12684家，投資總額1263.39億美元，廣義註冊合約台資860.74億美元，實際利用台資341.49億美元。「蘇台30多年融合發展的成功實踐，是兩岸同胞攜手把融合發展道路走寬走實的縮影。」

台籍大學生參加蘇州實習就業特訓營。中新社
台籍大學生參加蘇州實習就業特訓營。中新社

實習 大學生

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