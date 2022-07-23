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為刺激房市拼了 武漢一地公務員購房可獲補貼66萬

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸樓市仍低迷，武漢一地推出公務員購房能獲人民幣15萬補助。（中新社）
大陸樓市仍低迷，武漢一地推出公務員購房能獲人民幣15萬補助。（中新社）

大陸地方政府助推樓市再出新招。據第一財經報導，武漢市東西湖區財政局於18日印發《預發住房分配貨幣化補貼的方案》通知，稱將向符合條件的公職人員一次性預發補貼人民幣15萬元（約新台幣66萬）。

通知中指出，實施該項政策的原因是為了貫徹落實國家及省、市住房制度改革政策，讓職工在東西湖安居樂業，促進東西湖區房產市場回暖。

方案規定，預發補貼對象為行政事業單位職工，屬於住房分配貨幣化補貼政策對象，且要在方案下發之日起至今年12月31日前在東西湖區內新購房。

行政、事業單位住房預發補貼資金的主要來源為財政補助資金，而非財政供給的事業單位住房預發補貼資金來源於單位自有資金及住房基金，不足部分，經財政部門核定後，從相關費用中列支。

據瞭解，武漢東西湖區又稱臨空港經濟技術開發區，是武漢第三個獲批的國家級經濟技術開發區。從貝殼找房平台數據可知，該區目前二手房均價為每平方公尺人民幣12,557元，近一年二手房成交價降了約每平方公尺人民幣2,000元。

今年以來，在各種樓市刺激政策下，武漢房產銷售仍不理想。克而瑞近期發布研究報告稱，至7月中旬，部分城市諸如杭州、西安、青島、武漢、天津等均出現「反轉」行情，項目開盤去化率較6月有不同程度的下滑

武漢 人民幣 開發區

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