大陸官方駁斥 接種新冠疫苗會導致白血病、糖尿病

針對網上不斷有傳聞稱，因接種大陸國產新冠疫苗而導致各種後遺症，解放軍總醫院第五醫學中心感染病醫學部主任王福生公開駁斥稱，接種新冠疫苗不會引發白血病和糖尿病，也不會像有些網路訊息所稱，會影響人體遺傳發育、導致腫瘤轉移擴散、引起抗體依賴性增強（ADE）現象。他強調，這些都是網路上不負責任的錯誤言論。

王福生在大陸國務院新聞辦23日下午舉行的記者會中，從三方面為大陸民眾釋疑：

首先，疫苗中的各種物質對人體是安全的，不會直接致病。王福生說，滅活疫苗中主要含有微克級別的病毒抗原或重組蛋白，以及氫氧化鋁佐劑和輔料等其他成分。其在疫苗中的含量均符合相關規定，本身不可能導致疾病。疫苗生產過程中所使用的試劑，也都經過有關機構的嚴格檢定並達標。

其次，目前大陸接種數量最大的新冠病毒滅活疫苗，有充分的安全保障，並得到國際組織認可。與國內外已上市的、並使用數十年的A肝疫苗、狂犬病疫苗、脊髓灰質炎疫苗的生產滅活技術基本相同，至今未見接種這些疫苗與發生白血病或糖尿病有關聯的報導。

王福生表示，新冠疫情發生後，大陸研發的多款新冠病毒疫苗，先後納入世界衛生組織緊急使用清單，已經在100多個國家使用，達到了預期的效果，安全性符合國際標準。

第三，臨床監測和統計數據顯示：在新冠疫情發生前後的四年間，大陸糖尿病和白血病的就診人數和住院次數基本一致，無顯著變化，這表明接種新冠疫苗不會引起白血病和糖尿病的發生。

王福生稱，例如：在疫情發生的前2018和2019年，大陸因白血病住院次數占比分別為0.15%和0.14%。疫情發生後的2020和2021，住院次數占比均是0.13%；2018和2019年糖尿病住院次數占比是2.1%，2020和2021年為2.2%。

王福生指出，中國大陸從去年開始進行新冠疫苗大規模接種。目前3-12歲兒童和12-17歲青少年新冠疫苗接種率為90-100%，總人數已近2.5億。在這麽大範圍新冠疫苗接種的背景下，大量的預防接種與某些嚴重疾病的自然發生在時間上偶合是必然的現象。

他說，如果新冠疫苗真會引起糖尿病和白血病的發生，那麽由此產生的就診人數和住院人次將出現顯著增長，但在實際監測和臨床統計數據中，並未看到這種現象。因此，王福生強調，可以肯定地說，新冠疫苗接種不會引起白血病和糖尿病。