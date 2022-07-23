趁亂低價搶購 俄羅斯連續兩個月成大陸最大原油供應國

據大陸《財新網》報導，俄羅斯在今年5、6月，連續兩個月成為中國大陸最大月度原油進口來源國，且俄油進口月度均價顯著低於沙烏地阿拉伯。

《財新網》查詢大陸海關總署最新數據指出，6月，中國自俄羅斯進口原油728.6萬噸，年比增長9.5%；5月，中國自俄羅斯進口原油更達到841.9萬噸，年比大增54.8%。6月和5月，中國自俄羅斯進口原油量分別較沙國多了44%、7.7%。

報導稱，正常情況下，中國自俄羅斯與沙烏地阿拉伯原油進口的價格相差不大，但俄烏衝突發生後的4月以來，兩者月度進口價差拉大。

今年6月，中國進口的俄油均價為每桶94.6美元，較沙國的116.6美元低了18.8%；5月、4月，中國進口的俄油均價分別為每桶94.7美元和99.9美元，比沙國分別低了14.3%、9.2%。

但從上半年進口總量來看，沙烏地阿拉伯仍是中國最大原油進口國。上半年，中國從俄羅斯進口的原油總量為4,132萬噸，年比增約4%，占進口總量的16.4%，略低於沙國的4,327萬噸。

《財新網》指出，多年來，沙烏地阿拉伯與俄羅斯是中國前兩大原油進口來源國，多數時候以沙國居首。2015年至今，俄羅斯僅有數次成為中國最大月度原油進口來源國。

大陸大宗商品資訊機構金聯創分析，5月，國際油價繼續保持高位運行的態勢，但俄羅斯因受到西方國家制裁，價格具有較大的優勢，從而吸引了中國的原油進口商，同時拉低了整體的進口價格。

但信達證券指出，俄羅斯6月石油出口已降至近一年最低水平，約為每日740萬桶，較5月下降2.6%，是2021年8月以來的最低水平。俄烏衝突以來，雖然俄羅斯石油貿易向亞洲市場轉移趨勢不變，但向東方市場轉移的量不及向西方市場下降的量，因此總體石油出口量持續下降。

信達證券認為，亞洲很難全部承接從歐洲原油轉移的石油量。主要是基於中國和印度長期分散化的原油進口結構，以及管道、港口、碼頭、船隻等基礎設施建設的問題，還有船隻保險、融資支付手段、高昂的運輸成本和聲譽風險等問題。

報導稱，中國原油進口來源較為多元，上半年，除沙烏地阿拉伯和俄羅斯，中國從伊拉克、安哥拉、巴西、美國的原油進口占比分別為10.5%、6.8%、5.1%和1.7%。