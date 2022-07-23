上海封城衝擊 大陸上半年晶片產量年減6.3%

受到疫情封控影響，大陸上半年晶片（IC）生產受到嚴重波及。據大陸國家統計局近期發布的6月份規模以上工業運行情況數據顯示，當月大陸晶片產量共288億塊，較上月增長4.7%，但較去年同期下降10.4%。今年前六個月，大陸晶片產量合計為1661億塊，年減6.3%，年增率為自2009 年以來首次轉負。

但值得注意的是，大陸晶片產量雖然下滑，但出口量卻呈現增長。據海關總署近期所發布的2022年上半年進出口數據，上半年晶片出口年增率為16.4%，進口年增率為5.5%。

大陸晶片生產主要分布在四個地區，分別是以上海為中心的長三角、以北京為中心的環渤海、以深圳為中心的泛珠三角和以武漢、成都為代表的中西部區域。

其中，長三角晶片產業規模佔據半壁江山，此處半導體企業涵蓋上下游各個環節，其中上海又是晶片產業聚集地。而上海因疫情自4月以來工廠面臨停工停產，給大陸晶片生產帶來衝擊。