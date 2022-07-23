快訊

無慢性病曾打莫德納…體育署職員突倒地身亡 死因出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

上海封城衝擊 大陸上半年晶片產量年減6.3%

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
上半年大陸晶片生產受上海防疫封控停工停產衝擊。圖為安徽省合肥市都市科技工業園一家鍵合絲廠。鍵合絲是製造集成電路的重要材料，產品供應給大陸各大晶片廠。新華社
上半年大陸晶片生產受上海防疫封控停工停產衝擊。圖為安徽省合肥市都市科技工業園一家鍵合絲廠。鍵合絲是製造集成電路的重要材料，產品供應給大陸各大晶片廠。新華社

受到疫情封控影響，大陸上半年晶片（IC）生產受到嚴重波及。據大陸國家統計局近期發布的6月份規模以上工業運行情況數據顯示，當月大陸晶片產量共288億塊，較上月增長4.7%，但較去年同期下降10.4%。今年前六個月，大陸晶片產量合計為1661億塊，年減6.3%，年增率為自2009 年以來首次轉負。

但值得注意的是，大陸晶片產量雖然下滑，但出口量卻呈現增長。據海關總署近期所發布的2022年上半年進出口數據，上半年晶片出口年增率為16.4%，進口年增率為5.5%。

大陸晶片生產主要分布在四個地區，分別是以上海為中心的長三角、以北京為中心的環渤海、以深圳為中心的泛珠三角和以武漢、成都為代表的中西部區域。

其中，長三角晶片產業規模佔據半壁江山，此處半導體企業涵蓋上下游各個環節，其中上海又是晶片產業聚集地。而上海因疫情自4月以來工廠面臨停工停產，給大陸晶片生產帶來衝擊。

晶片 上海

延伸閱讀

河南疫情輪流燒 駐馬店之後換泌陽封城

大陸氣象部門預警：浙江、福建今日最高溫將逾40℃

中芯7奈米 疑抄襲台積電

聯發科逆風 大摩照挺

相關新聞

趁亂低價搶購 俄羅斯連續兩個月成大陸最大原油供應國

據大陸《財新網》報導，俄羅斯在今年5、6月，連續兩個月成為中國大陸最大月度原油進口來源國，且俄油進口月度均價顯著低於沙烏...

上海封城衝擊 大陸上半年晶片產量年減6.3%

受到疫情封控影響，大陸上半年晶片（IC）生產受到嚴重波及。據大陸國家統計局近期發布的6月份規模以上工業運行情況數據顯示，...

易烊千璽考編 搶普通人飯碗？為了安全感？

藝人易烊千璽考編事件引發爭議後，演變為階級間的罵戰。有人說他占了普通人的資源，有人批招聘過程不公、有瑕疵。演藝圈這碗飯不...

歷經兩年籌備 香港「大灣區航空」今日首航曼谷

歷時近兩年籌備，香港「大灣區航空」23日終於實現首航，正式營運載客航班。據上海《界面新聞》報導，23日上午10時39分，...

用子公司資產做擔保貸款590億元 恆大多名高層辭職

中國恆大宣布執行董事夏海鈞等人辭職，原因是安排恆大物業擔保，助第三方公司取得貸款，卻因無力還款而使恆大物業面臨強制執行，...

中國財政惡化 不僅公務員減薪傳醫護已斷餉數月

香港網路媒體01昨天報導，中國遼寧省公立醫院5個月沒發薪，並積欠逾20年的養老保險，加上此前浙江省與上海市等地相繼發布公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。