大陸火星探測器發射兩周年 傳回「火衛一」高清影像

7月23日是大陸火星探測器「天問一號」發射兩周年，央視新聞報導，大陸國家航天局探月與航天工程中心當日發布一張由「天問一號」環繞器拍攝到的火星的衛星—「火衛一」高清影像圖。這也是環繞器完成既定科學探測任務後執行的一項拓展任務。

「火衛一」（Phobos）是火星兩顆天然衛星之一，大小約27千米×22千米×18千米，運行在距離火星表面約6,000千米高度的近圓軌道，每日圍繞火星約3圈。

這張「火衛一」影像是由「天問一號」環繞器上攜帶的高分辨率相機拍攝而成。成像時，環繞器與「火衛一」的距離約5,000千米。

圖像顯示，「火衛一」為形狀不規則的小天體，狀似馬鈴薯。圖像左上部可以看到表面分布的條紋，可能是受撞擊所形成的。圖像右上部則可以看到一個直徑約2千米的撞擊坑，名為「厄皮克」（Öpik，愛沙尼亞天文學家，以研究小行星和隕石而聞名）撞擊坑。

央視新聞指出，一直以來，「火衛一」都是科學家關注的研究對象。通過了解這顆衛星，能獲得大量有關太陽系早期歷史的訊息。此次任務的成功，也為「天問一號」環繞器後續執行其他拓展任務積累技術基礎。

「天問一號」環繞器副總設計師朱慶華表示，「火衛一」是如何形成的、會不會最終撞向火星，這些都需要通過獲取科學數據，由科學家團隊進行研究。科學家團隊可以充分利用這樣的能力，提出進一步的觀測需求，包括不同角度獲取「火衛一」影像等，從而獲得更多有價值的科學探測數據。

火星另一顆衛星「火衛二」（Deimos），平均半徑僅約6.2千米，兩顆衛星是以古希臘神話中的戰神Ares的兩個兒子命名，古希臘人曾以Ares來稱呼火星。這兩顆衛星都是不規則小天體，許多科學家認為它們是被火星引力捕獲進入火星軌道的，但目前其來源仍存在爭議。