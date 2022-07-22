科創板開市三周年 李強：全力支持做強做優做大

在科創板開市三周年之際，上海證券交易所22日舉行科創板企業座談會。上海市委書記李強出席座談會並指出，在新起點上全力支持科創板做強做優做大，加快完善創新服務體系，營造充滿活力的創新生態，更好支持科創企業勇攀高峰、勇立潮頭。

中國證券報報導，座談會在上海、北京分設會場，以視訊連線方式舉行。大陸證監會主席易會滿表示，下一步，證監會將堅守科創板定位，不斷深化改革創新，著力提昇科創板科技引領力和國際競爭力。豐富科創板指數及產品體系，引入更多中長期資金，推動科創板做優做強。

上交所和中證指數有限公司宣布上證科創板高端裝備製造指數（簡稱「科創高裝指數」）和上證科創板新材料指數（簡稱「科創材料指數」）的發布安排，兩條科創板主題指數將於8月15日正式發布。

至此，包括科創信息、科創生物、科創芯片在內的反映科創板特色戰略性新興產業的主題指數體系即將完成基本覆蓋。

科創高裝指數和科創材料指數分別選取不超過50檔市值較大的高端裝備製造和新材料細分領域上市公司證券作為指數樣本。

科創高裝指數前5大權重股分別為石頭科技、九號公司、中國通號、時代電氣和奧特維，合計權重為34%。

科創材料指數前5大權重股分別為容百科技、天奈科技、滬矽產業、西部超導和金博股份，合計權重為46%。