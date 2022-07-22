促消費 陸商務部稱「綠色智能家電消費政策」將於近期發布

為了促進疫後消費，助推綠色家電消費的政策離落地越來越近。大陸商務部副部長盛秋平22日在國務院政策例行吹風會上預告，商務部會同工信部、市場監管總局等部門研究提出的《關於促進綠色智能家電消費的若干措施》（以下簡稱若干措施）已獲國務院同意，將於近期發布。

盛秋平表示，今年3月以來，家電消費面臨較大壓力，特別是4、5月份受到較大影響。黨中央、國務院因此做出要求穩定增加家電消費的政策。所以商務部會同有關部門制定9條促進綠色智能家電消費的政策措施。

盛秋平介紹，若干措施將包括開展全國家電以舊換新活動、推進綠色智慧家電下鄉，鼓勵有條件的地方對購買綠色智能家電產品給予政策支持，引導企業開發適應鄉村市場特點和老年人需求的產品，滿足鄉村居民家電消費升級的需求。

盛秋平也提到，不得設置不合理和歧視性的准入退出條件，有效發揮市場機製作用，充分調動各方面的力量，讓政策的紅利惠及更多的企業和群眾。

此外，盛秋平表示《若干措施》還聚焦城鄉基礎設施對家電消費使用的支撐作用，提出加強廢舊家電回收利用，開展回收目標責任制行動，支持家電回收網點、綠色分揀中心建設，構建廢舊物資循環利用體系，加快城鎮老舊小區改等等。

綠色家電指的在質量合格的前提下，高效節能且在使用過程中不對人體和周圍環境造成傷害，在報廢後還可以回收利用的家電產品。目前，大陸尚未制定綠色家電統一標準，目前大陸業內較為統一的觀點是內涵是具有「健康、節能、環保」三種功能。

近期召開的國務院常務會議指出，要多措並舉擴消費，加快釋放綠色智能家電消費潛力，在全國開展家電以舊換新和家電下鄉，完善綠色智能家電標準，支持發展廢舊家電回收利用。