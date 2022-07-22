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日防衛白皮書強調大陸威脅 陸外交部：已提出嚴正交涉
日本政府22日發布2022年版《防衛白皮書》，內容大篇幅提及台海議題。對此，大陸外交部發言人汪文斌於22日記者會上回應，日本新版防衛白皮書渲染所謂「中國威脅」，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，並已就此向日方提出嚴正交涉。
汪文斌表示，日本新版的《防衛白皮書》，指責抹黑大陸國防政策、正常軍力發展和正當海洋活動，渲染所謂「中國威脅」，在台灣問題上干涉中國內政，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已就此向日方提出嚴正交涉，中國堅持走和平發展道路。
綜合日本媒體報導，日本政府22日在內閣會議上通過日本防衛大臣岸信夫提交的2022年《防衛白皮書》，共同社稱，在2022年度的《防衛白皮書》中，有關台海局勢的內容較去年增加了一倍。
據《每日新聞》報導，岸信夫宣稱，「中國（大陸）正在東海、南海試圖單方面改變現狀。針對台灣，擺出不排除使用武力的姿態」。報導指出，這顯示日方對中國軍事動向的警惕。新版《防衛白皮書》還表示，中國是「安全保障方面上的嚴重關切對象」。
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